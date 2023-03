Uluslararası Göç Teşkilatı Genel Direktörü António Vitorino’ya #deprem sonrası gösterdikleri dayanışma için teşekkür ettik, önümüzdeki döneme ilişkin projelerimizi ele aldık.



Met w/@IOMchief, expressed our gratitude for #earthquake solidarity and discussed our joint projects. pic.twitter.com/fGqcV1jxzg