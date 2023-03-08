Bakan Çavuşoğlu: Türkiye Suriye ve İran üçlü görüşmesi için Rusya'dan davet aldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Ankara’da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Suriye Rusya üçlü görüşmesi ile ilgili gelecek hafta Moskova'da İran'ın da katılımıyla dörtlü toplantı için Rusya'dan davet aldıklarını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Tahıl anlaşması, esir takası ve diğer alanlarda sarf ettiğimiz çabalar hakkında kardeşime bilgi verdim. Özellikle nükleer anlaşmada bir an evvel harekete geçilmesinde fayda görüyorum. Türkiye ve İran olarak var olan sorunları gidermek, her iki ülkede işbirliği yapmak konusu önemlidir. Depremde gösterdikleri destek için teşekkür ederim.

Bugün İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı Ankara'da bir kez daha ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Kendilerine bu destek ziyareti için teşekkür ediyoruz.

İran Cumhurbaşkanı Sayın Reisi'nin Türkiye'ye yapacağı ziyaret ertelenmişti. O ziyaretin tekrar gerçekleşmesi için bugün konuştuk.

Bugün ikili konuları bölgesel meseleleri değerlendirdik. Enerji konusunda işbirliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Nükleer anlaşmanın bir an önce imzalanmasında fayda görüyoruz. Türkiye ve İran olarak var olan sorunları gidermek, ilişkilerimizi geliştirmek ve var olan sınamalar konusunda işbirliği yapmak için kararlıyız.

Cilvegözü Sınır Kapımıza ulaşan yollar deprem sebebiyle zarar görmüştü. Bunların tamir dilmesi için gerekli adımlar atıldı. 475 yardım tırı geçti. Kilis’te açılan iki tane sınır kapımız da insani yardımlar için kullanılabileceğini söylemiştik. Kilis tarafından da Suriyelilere yardım ulaştırıldı. BM’nin yardımları kesintisiz şekilde devam ediyor. İnsani yardım için hava sahamızı da açtık.

Dışişleri bakanlarının toplantısı için çalışmalar devam ediyor. 4'lü bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Rusya'dan gelecek hafta Moskova'da teknik toplantı için davet aldık. Bakan yardımcımızı da Moskova'ya göndereceğiz. Bu toplantıya İran tarafı da katılacak. Daha sonraki aşamada hepimizin uygun gördüğü bir tarihte dışişleri bakanları toplanabilir.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın açıklamaları;

İran İslam Cumhuriyeti, Afganistan'daki geçici hükümet ile görüşmelerine devam ediyor. Biz onları resmi olarak tanımıyoruz. Umarız ki önümüzdeki günlerde hükümet kurulur. Kafkasya'daki sorunların temeli siyonistlerin oraya ayak basmasıdır.

Ayrıntılar gelecek...







