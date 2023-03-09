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Bakan Çavuşoğlu AB üyesi ülkeleri toplantısına katıldı: Deprem müttefikliğimizi bir kez daha hatırlattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Delegasyonu Lideri Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin Ankara’daki misyon şefleriyle bir araya geldiği toplantıda konuştu. Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin komşuluk, dostluk ve müttefikliğin yanı sıra insani bağları da bir kez hatırlattığını belirterek "Umuyorum ki bu ruh, önümüzdeki dönemde Türkiye-Avrupa ilişkilerinin tüm boyutlarına yansıyacaktır." dedi.

12:38 . 9/03/2023 Perşembe
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Bakan Çavuşoğlu

Bakan Çavuşoğlu

Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin Ankara'daki misyon şefleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.


Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı'ndaki görüşmede, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da hazır bulundu.

Önceki benzer toplantılarını, bir önceki yılın muhasebesi ve yeni yıla bakış temasıyla gerçekleştirdiklerini anımsatan Çavuşoğlu, bugünkü toplantının gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, deprem nedeniyle Türkiye'de 46 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini dile getirerek afette yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.


"Bu, 100 yıllık bir süreçte, bir Avrupa ülkesinde meydana gelen en büyük doğal afet"

Cumhuriyet tarihinde en çok can kaybı ve yıkıma yol açan afetin yaşandığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu, 100 yıllık bir süreçte, bir Avrupa ülkesinde meydana gelen en büyük doğal afet." dedi.

Çavuşoğlu, her zaman ve her vesileyle başta doğal afetler olmak üzere insanlığı tehdit eden sorunlara karşı dayanışma ve ortak eylem çağrısı yaptıklarının altını çizdi.

"Nerede yardıma muhtaç birisi varsa yanında olduk"

Türkiye'nin afetlerde yaptığı insani yardımlara da dikkati çeken Çavuşoğlu, "Milli gelirine göre dünyanın en hayırsever ülkesi olarak nerede yardıma muhtaç birisi varsa yanında olduk. Zira biz, 'birlikten kuvvet doğar' deriz, buna inanırız. Bu sözün, Avrupa’nın birçok ülkesinde de kullanıldığını biliyorum." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, 6 Şubat'taki depremlerin ardından uluslararası camianın Türkiye'ye yönelik yardımlarına işaret ederek "Şimdi biz, yaşadığımız bu afet sürecinde güçlü bir uluslararası dayanışma görüyoruz. Bu destek, bize moral ve güç veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"En gelişmişinden en az gelişmişine bütün ülkeler, bütün insanlık yanımızda"

Geçen hafta, 3 gün arayla Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’de "G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı"na, Katar'ın başkenti Doha’da "5. En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı"na katıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Şunu gördük; en gelişmişinden en az gelişmişine bütün ülkeler, bütün insanlık yanımızda. Bu elbette sadece depremin büyüklüğüyle değil Türkiye’ye, Türk milletine duyulan teveccühle de bağlantılı. AB, AB üye ülkeleri, aday ülkeleri ve tüm kurumlarıyla bu destekte büyük pay sahibi." diye konuştu.

Çavuşoğlu, deprem nedeniyle Türkiye'nin dış temsilciklerindeki taziye defterlerinin en üst seviyelerde imzalandığını, AB kurumları toplantılarında saygı duruşunda bulunulduğunu, bütün mevkidaşlarından geçmiş olsun mesajları aldığını aktardı.

"Toparlanma ve yeniden inşa süreçlerinde de AB ile işbirliğini sürdüreceğiz"

Birçok ülkeden bakanlar ve AB yetkililerinin deprem bölgesini ziyaret ettiğini ve ilk andan itibaren AB acil yardımları ve arama kurtarma ekiplerinin, Türkiye'ye yönlendirildiğini belirten Çavuşoğlu, "Önümüzdeki dönemde toparlanma ve yeniden inşa süreçlerinde de AB ile işbirliğini sürdüreceğiz. Nitekim, AB Komisyonu ve Dönem Başkanı İsveç, Brüksel’de uluslararası konferans düzenleyecek. Kendileriyle sürekli temastayız." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, AB'den gelen desteğin sadece resmi düzeyle sınırlı kalmadığına işaret ederek şunları kaydetti:

"AB üye ve aday ülkeleri halklarından da bizi mutlu eden, bize güç veren destek görüyoruz. Buna Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımız da elbette dahil. Bu insani bağı çok önemli buluyoruz. Bugün, Türkiye’de diğer Avrupa ülkelerinden birçok insan yaşıyor. Benzer şekilde AB ülkelerinde yaşayan, depremden etkilenen bölge kökenli insanlarımız var. Hollanda’da 10 akrabasını depremde kaybeden caz sanatçısı Karsu’nun (Dönmez) kalpten paylaşımları, biz dahil milyonlarca insanı derinden etkiledi, yardıma sevk etti."


Türkiye'nin, Avrupa'nın önemli bir ülkesi olduğunu ve AB üyesi pek çok ülkenin ya komşusu ya ticari ortağı ya da müttefiki konumunda bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Deprem, sadece komşuluğumuzu, dostluğumuzu, müttefikliğimizi değil insani bağlarımızı da bir kez daha hatırlattı. Umuyorum ki bu ruh, önümüzdeki dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin tüm boyutlarına yansıyacaktır. Bölgesel ve uluslararası gelişmeler, birlikteliğimizin küresel planda ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." diye konuştu.



#Dışişleri Bakanlığı
#Bakan Çavuşoğlu
#AB
4 saat önce
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Bakan Çavuşoğlu AB üyesi ülkeleri toplantısına katıldı: Deprem müttefikliğimizi bir kez daha hatırlattı
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