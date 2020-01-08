Gündem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Iraka gidiyor
POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Irak'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Irak'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve İran arasındaki gerginliğin azaltılması girişimleri çerçevesinde yarın Irak'a ziyarette bulunacak. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.

Haber Merkezi AA
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimlerimiz kapsamında Sayın Bakanımızın 9 Ocak 2020'de Irak'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı.

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Ziyaret sırasında bölgedeki gelişmelerin yanı sıra ikili konuların da ele alınmasının planlandığı bildirildi.

Çavuşoğlu, Zarif ile görüştü

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.

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