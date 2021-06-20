Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan komşulara mesaj: Provokasyonlardan vazgeçin

Antalya'da düzenlenen Diplomasi Forumu sona erdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun sona ermesi nedeniyle basını bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Komşulara mesaj: Provokasyondan vazgeçin

Çavuşoğlu, "Akdeniz'i dostluk denizi haline getirmek bizim elimizde. AB artık masaya dönmeli, somut adımlar atmalı. Türkiye'yi oyalamasınlar. İlişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Yunanistan'ın tahriklerden ve kışkırtıcı adımlardan, provokasyondan vazgeçmesi lazım. Ermenistan, komşularının toprağına göz dikmek yerine onlarla iyi geçinmeli" açıklamalarında bulundu.

Rus turistler Türkiye'yi istiyor

Turizm konusuna da değinen Çavuşoğlu, "Geçen sene 2 milyondan fazla turist geldi salgına rağmen. Bu sene 2 milyondan fazla Rus turistin gelmek istediğini görüyoruz. Alınan karar bizi ve Rusları memnun etti. Türkiye’ye yönelik birçok ülke kısıtlamaları kaldırmaya başladı. Hollanda değerlendiriyor. Fransa da Türkiye’yi kırmızı listeden çıkardı" dedi.

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