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Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun Karabağ kararını kınadı: Ciddiye almıyoruz

Avrupa Parlamentosu'nun Karabağ ile ilgili kararına yönelik Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Bir kesim popülist ve ayrımcı AP üyesinin ülkemizi hedef alan söylemlerini esas alan bu kararı kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

20:15 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Avrupa Parlamentosu, kendi toprağı Karabağ'ı düzenlediği operasyonla özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycan'a yaptırım çağrısında bulunan kararı kabul etmişti.

Avrupa Parlamentosu, kendi toprağı Karabağ'ı düzenlediği operasyonla özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycan'a yaptırım çağrısında bulunan kararı kabul etmişti.

Bakanlık, Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği "Azerbaycan Saldırısı Sonrası 'Nagorno-Karabağ'da Durum ve Azerbaycan'ın Ermenistan'a Devam Eden Tehditleri" başlıklı karara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.



AP'nin bugün kabul ettiği söz konusu "bağlayıcı olmayan kararın" bir "sorumsuzluk, önyargı, yanlılık ve bilgisizlik timsali" olduğu kaydedilen açıklamada, "Yıllardır Türkiye aleyhine asılsız suçlama ve iddialarla dolu kararlar peşinde koşan bir kesim popülist ve ayrımcı AP üyesinin ülkemizi hedef alan söylemlerini esas alan bu kararı kınıyoruz." ifadesine yer verildi.


Açıklamada, "Popülizm, ırkçılık, İslamofobi, çok kültürlülük ve bütünleşme karşıtlığının giderek güç kazanmaya başladığı Avrupa siyaseti mevcut kompozisyonuyla AP’de kendisini tüm ölçüsüzlüğüyle teşhir etmektedir. Görev süresi yakında dolacak mevcut AP'nin, AB’nin temel değerlerine bağlı, yapıcı, kapsayıcı ve aklı selim temsilcilerden oluşan yeni bir kompozisyona kavuşması AB’nin kendi geleceği için dileğimizdir." değerlendirmesi yer aldı.


Türkiye'nin Güney Kafkasya’da kalıcı barış, istikrar ve refahın tesisi için yoğun çaba harcadığı vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin Ermenistan ile normalleşme süreci yürüttüğü, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki barış sürecine somut katkı sağladığı, Ukrayna savaşı dahil tüm çatışma alanlarında ve insani krizlerde, uluslararası hukuk çerçevesinde barış, kardeşlik ve ortak menfaatlerin tesisi için tüm imkanlarını seferber ettiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "ağırlık ve çabalarına başvurulan temel bir aktör konumunda" olduğu kaydedildi.


Açıklamada, "Kimsenin dikkate almadığı, ancak marjinal kesimlerin ilgisini çekecek bu tür sorumsuz metinlerin AP kararı olarak önümüze konulabilmesini sistemik bir zafiyet olarak görüyor ve bunları ciddiye almıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.


Dışişleri Bakanı Fidan Muğla'da ziyaretlerde bulundu
Dışişleri Bakanı Fidan Muğla'da ziyaretlerde bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Muğla'da Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Fidan, Milas-Bodrum Havalimanı'nda Vali İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça ve belediye başkanları tarafından karşılandı. Kente gelen Bakan Fidan, göreve yeni atanan Vali Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek başarı diledi, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca organize edilen "2023 Şehir Buluşmaları" kapsamında Muğla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Toplantısına katıldı.

#Dışişleri Bakanlığı
#Avrupa Parlamentosu
#Karabağ
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