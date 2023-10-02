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Dışişleri Bakanlığından Mescid-i Aksa baskınına kınama

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklama ile işgalci İsrail'de binden fazla fanatik Yahudinin Mescid-i Aksa'yı baskınını kınadı.

Semih Bozkuş
19:03 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak

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#Mescid-i Aksa
#Fanatik Yahudiler
#Baskın
#Dışişleri Bakanlığı
#Kınama
11 dakika önce
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