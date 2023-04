Numan Kurtulmuş'tan Mescid-i Aksa baskınına tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda işgalcilerin Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını lanetledi. Dökülen her damla kanın ve yitirilen her bir canın hesabının İsrail'in faşist yöneticilerinden sorulması gerektiğini belirten Kurtulmuş, ''Vahşi siyonist katiller ümmetin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya düzenlediği silahlı baskınla terör estiriyor, insanlığı katletmeye devam ediyor'' ifadelerini kullandı.

Her sene özellikle Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara uygulanan bu saldırılar uluslararası kuruluşlar tarafından artık durdurulmalı ve dökülen her damla kanın, yitirilen her bir canın hesabı İsrail'in faşist yöneticilerinden sorulmalı...''