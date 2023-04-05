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Numan Kurtulmuş'tan Mescid-i Aksa baskınına tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınına tepki gösterdi. İsrail'in durdurulması gerektiğini belirten Kurtulmuş, ''Mübarek Ramazan ayında Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu alçak terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz'' ifadelerini kullandı.

03:18 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İşgalciler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyip birçok kişiyi gözaltına almış ve yaralamıştı.

İşgalciler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyip birçok kişiyi gözaltına almış ve yaralamıştı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda işgalcilerin Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını lanetledi. Dökülen her damla kanın ve yitirilen her bir canın hesabının İsrail'in faşist yöneticilerinden sorulması gerektiğini belirten Kurtulmuş, ''Vahşi siyonist katiller ümmetin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya düzenlediği silahlı baskınla terör estiriyor, insanlığı katletmeye devam ediyor'' ifadelerini kullandı.


Kurtulmuş yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:


''Artık yeter! İsrail durdurulmalıdır! Vahşi siyonist katiller ümmetin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya düzenlediği silahlı baskınla terör estiriyor, insanlığı katletmeye devam ediyor.


Mübarek Ramazan ayında Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu alçak terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz.


Her sene özellikle Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara uygulanan bu saldırılar uluslararası kuruluşlar tarafından artık durdurulmalı ve dökülen her damla kanın, yitirilen her bir canın hesabı İsrail'in faşist yöneticilerinden sorulmalı...''




#Numan Kurtulmuş
#AK Parti Genel Başkanvekili
#işgalci İsrail
#baskın
19 dakika önce
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