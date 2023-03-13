Kurtulmuş: Türk siyasi tarihinin en önemli seçimine gireceğiz

, "Her alanda iş birliğimizi ifade ettiğim gibi sanki 2 ayrı devlet gibi değil de tek devletmişiz gibi yürütmekteyiz. Her alanda Azerbaycan'ın bizim yanımızda; Türkiye olarak da bizim Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu bütün dünya biliyor. Bu yakın ilişki her 2 ülkemize de çok ciddi şekilde güç katmaktadır. Bu çerçevede iktidardaki 2 partinin; Türkiye'deki Adalet ve Kalkınma Partisi, Azerbaycan'daki Yeni Azerbaycan Partisi arasındaki ilişkiler de devletler arasındaki bu mükemmel ilişkinin izdüşümü şeklindedir" d