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Gündem

İsrail'den dikkat çeken 'Mescid-i Aksa' itirafı

İşgalci İsrail basını, üst düzey bir yetkilinin, polisin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskını sırasında orantısız güç kullandığını itiraf ettiğini yazdı.

09:22 . 10/04/2023 Pazartesi
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Mescid-i Aksa

Mescid-i Aksa

Times of İsrael
adlı internet sitesinin haberine göre, İsrailli üst düzey bir yetkili, polisin Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinlilere yönelik şiddet uygulamasının “İsrail’e ciddi zarar verdiğini” kaydetti.

Yetkili, “Filistinlilerin camide silah depoladığı yönünde bir istihbarat alması nedeniyle, İsrail polisinin camiye girmekten başka bir seçeneğinin bulunmadığını” savundu.

Polisin Filistinlilere yönelik aşırı ve orantısız şiddet kullandığını kabul eden yetkili, İsrail’in “küresel imajının olay nedeniyle ciddi zarar gördüğünü” ifade etti.

Muhalefet lideri Lapid: Endişelerim arttı

İsrail’de ana muhalefet partisi “Gelecek Var” lideri Yair Lapid’in Tel Aviv’de Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısı, Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde yayınlandı.

Lapid, İsrail’deki son olaylardan endişe duyduğunu, ancak Netanyahu ile görüşmesinin ardından “daha fazla endişelendiğini” kaydetti.

Lapid, konuşmasında “Netanyahu, hükümetinin işleri kontrol edemediğini ve güvenilemeyeceğini kabul etmeli.” ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa baskını ile ilgili eleştirilerde bulunan Lapid ayrıca, “Netanyahu, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’e verilen yetkileri geri çekmelidir. Ben-Gvir gibi bir TikTok palyaçosu, Tapınak Dağı gibi bir yeri yönetemez.” şeklinde konuştu.

Tel Aviv’e askeri birlikler gönderiliyor

İsrail Savunma Bakanlığı, son dönemde artan gerilim ve saldırılar nedeniyle güvenliği sağlamak amacıyla Tel Aviv'e askeri birlikler gönderiyor.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın bu akşam güvenlik yetkilileriyle durum değerlendirmesi yaptığı kaydedildi.

Gallant'ın, toplantının ardından, İsrail polisinin askeri birliklerle desteklenmesi için savunma teşkilatına talimat verdiği belirtildi.

Öte yandan İsrail basını, son dönemde İsraillilere yönelik artan saldırılar üzerine ordu birliklerinin Tel Aviv kentine konuşlandırılacağını duyurdu.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa’daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gün üst üste müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrai’in Mescid-i Aksa baskınıyla bölgede 4 Nisan’da başlayan gerilim, 7 Nisan Cuma gecesinin ilk saatlerinde İsrail’den Gazze ve Lübnan’a yönelik düzenlenen saldırılarla iyice tırmanmıştı.


İsrail Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı
İsrail Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne Müslümanların girişine izin vermezken, fanatik Yahudilerin girişine müsaade ediyor. Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Gassan er-Recebi, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Harem-i İbrahim Camisi'ni, mescit yönetimi ve görevlileri dahil, tüm Müslümanların girişine kapattığını söyledi. Caminin içi ve çevresinin çok sayıda fanatik Yahudi ile dolu olduğunu aktaran Recebi, İsrail güçlerinin Yahudilerin Hamursuz Bayramı nedeniyle 10 Nisan akşamına kadar söz konusu camiyi Müslümanlara kapalı tutacağını belirtti. Filistinli aktivist Arif Cabir de İsrail güçlerinin sabah erken saatlerde caminin çevresine kontrol noktaları kurduğunu ve Filistinlilere yönelik baskıyı artırdığını söyledi. Cabir, "Hamursuz Bayramı" tatilinde işgal altındaki Batı Şeria'nın dört bir tarafından on binlerce fanatik Yahudi yerleşimcinin Harem'i İbrahim Camisi'ne akın etmesini beklediğini sözlerine ekledi. Fanatik Yahudiler, 5-13 Nisan'daki Hamursuz (Fısıh) Bayramı sırasında Mescid-i Aksa'ya yönelik de baskın çağrılarını artırdı.


#İsrail
#Mescid-i Aksa
#Times of İsrael
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