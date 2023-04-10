İsrail'den dikkat çeken 'Mescid-i Aksa' itirafı

Mescid-i Aksa
Yetkili, “Filistinlilerin camide silah depoladığı yönünde bir istihbarat alması nedeniyle, İsrail polisinin camiye girmekten başka bir seçeneğinin bulunmadığını” savundu.
Polisin Filistinlilere yönelik aşırı ve orantısız şiddet kullandığını kabul eden yetkili, İsrail’in “küresel imajının olay nedeniyle ciddi zarar gördüğünü” ifade etti.
Muhalefet lideri Lapid: Endişelerim arttı
İsrail’de ana muhalefet partisi “Gelecek Var” lideri Yair Lapid’in Tel Aviv’de Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısı, Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde yayınlandı.
Lapid, İsrail’deki son olaylardan endişe duyduğunu, ancak Netanyahu ile görüşmesinin ardından “daha fazla endişelendiğini” kaydetti.
Lapid, konuşmasında “Netanyahu, hükümetinin işleri kontrol edemediğini ve güvenilemeyeceğini kabul etmeli.” ifadelerini kullandı.
Mescid-i Aksa baskını ile ilgili eleştirilerde bulunan Lapid ayrıca, “Netanyahu, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’e verilen yetkileri geri çekmelidir. Ben-Gvir gibi bir TikTok palyaçosu, Tapınak Dağı gibi bir yeri yönetemez.” şeklinde konuştu.
Tel Aviv’e askeri birlikler gönderiliyor
İsrail Savunma Bakanlığı, son dönemde artan gerilim ve saldırılar nedeniyle güvenliği sağlamak amacıyla Tel Aviv'e askeri birlikler gönderiyor.
Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın bu akşam güvenlik yetkilileriyle durum değerlendirmesi yaptığı kaydedildi.
Gallant'ın, toplantının ardından, İsrail polisinin askeri birliklerle desteklenmesi için savunma teşkilatına talimat verdiği belirtildi.
Öte yandan İsrail basını, son dönemde İsraillilere yönelik artan saldırılar üzerine ordu birliklerinin Tel Aviv kentine konuşlandırılacağını duyurdu.
Ne olmuştu?
İsrail polisinin, Mescid-i Aksa’daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gün üst üste müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.
İsrai’in Mescid-i Aksa baskınıyla bölgede 4 Nisan’da başlayan gerilim, 7 Nisan Cuma gecesinin ilk saatlerinde İsrail’den Gazze ve Lübnan’a yönelik düzenlenen saldırılarla iyice tırmanmıştı.