Dışişleri Bakanlığı Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "1992 senesinde 'Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirveleri' olarak başlattığımız süreç, üye ülkelerin sergilediği güçlü irade ve ortak çabaları sayesinde, bugün tam teşekküllü uluslararası bir teşkilata sahip olmamızla neticelenmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşunun temellerini atan Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 14. yıl dönümü vesilesiyle, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nün yürekten kutlandığı kaydedildi.