Dışişleri Bakanlığı Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı

Avrupa Birliği dışişleri bakanları, ilk kez Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araya geldi.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Bu savaş, tüm dünya için derin sonuçlar doğuruyor. Dünyadaki herkes için öyle görülmeyebilir belki ama biz Avrupalılar için bu savaş, varoluşsal bir tehdit" açıklamasında bulundu.