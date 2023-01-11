Dışişleri Bakanlığı siyasi nedenlerle tutuklanan Kırım Tatarlarının serbest bırakılmasını istedi

Teknoloji

Twitter TikTok'un bir özelliğini daha aldı

Elon Musk'ın gelişiyle sürekli değişikliğe uğrayan ve gündemden düşmeyen Twitter, aralık ayından bu yana gündeme gelen bir özelliği daha kullanıma sundu. TikTok ile benzerlik gösteren özellik, görenlerin gözünden kaçmadı. Gelen özellik TikTok'ta olduğu gibi, takip ettiğiniz hesaplardan gelen tweet'leri ve beğenebileceğiniz diğer tweetleri (senin için) seçeneğini kullanıcılara sundu. Özellik şimdilik İOS kullanıcıları için kullanıma sunuldu.