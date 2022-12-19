Putin'den savaşta başarılı olan askerlere Moskova ve Kırım'dan ücretsiz arsa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da savaşa katılarak üstün liyakat ödülü alan ve gazi olan askerlere Moskova bölgesi, Kırım ve Sivastopol'de ücretsiz arsa verilmesini tavsiye eden kararı imzaladı.

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