Dünya Rusyadan ABye mesaj Yaptırımlar kendi sorunlarını artıracak
AVRUPA

Rusya'dan AB'ye mesaj : Yaptırımlar kendi sorunlarını artıracak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinin Avrupa Birliğinin kendi içerisinde sosyal ve ekonomik sorunların artmasına neden olacağını bildirdi. Zaharova yaptığı yazılı açıklamada, AB’nin Rusya’ya karşı 9. yaptırım paketini kabul etmesine tepki gösterdi.

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Haber Merkezi AA
Rusyadan ABye mesaj : Yaptırımlar kendi sorunlarını artıracak
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Zaharova yaptığı yazılı açıklamada, AB’nin Rusya’ya karşı 9. yaptırım paketini kabul etmesine tepki gösterdi.

Paketin gayrimeşru tek taraflı kısıtlayıcı önlemlerden oluştuğunu kaydeden Zaharova, “AB liderleri kısıtlamaların döngüsünden çıkamıyor ve Rusya karşıtı tüm yaptırımlar ile Rusya üzerindeki baskı politikalarının beyhude olduğunu kabul edemiyor. Mevcut paket, öncekilerle aynı etkiye sahip olacak, AB’nin kendi içerisinde sosyal ve ekonomik sorunların şiddetlenmesine neden olacak” ifadelerini kullandı.

Brüksel'in “düşüncesiz adımları” nedeniyle, AB vatandaşlarının halihazırda enerji kesintileri ve benzeri görülmemiş "yaptırım enflasyonu" ile karşı karşıya kaldığını belirten Zaharova, Avrupa sanayisinin tehdit altında olduğunu ifade etti.

AB üyesi ülkeler, dün yaklaşık 200 kişi ve kurum ile 3 Rus bankasının yaptırım listesine eklenmesini, çift kullanımlı ürünlere ihracat yasağı getirilmesini ve madencilik yatırımlarının yasaklanmasını içeren 9'uncu yaptırım paketini onaylamıştı.

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