Gündem Dışişleri Bakanlığından Ekvatora yönelik seyahat uyarısı
ANKARA

Dışişleri Bakanlığından Ekvator'a yönelik seyahat uyarısı

Türkiye, Ekvator'da yaşayan veya bu ülkeye gidecek Türk vatandaşlarına kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallelerden uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

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Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanlığından Ekvatora yönelik seyahat uyarısı
Ekvator'a gidecek vatandaşlara seyahat uyarısı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Ekvator'a yönelik seyahat uyarısı yapıldı.

Ülkede son dönemde meydana gelen toplumsal olaylar nedeniyle Ekvator hükümetinin 18 Haziran'da Pichincha, Cotopaxi ve Imbabura eyaletlerinde 30 gün süreyle olağanüstü hal ilan ettiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede halen Ekvator'da yaşayan ve/veya bu ülkeye seyahat edecek olan vatandaşlarımızın Bakanlığımız ve Kito Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri, kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları, şahsi güvenlikleri bakımından gerekli tedbirleri almaları ve müteyakkız bulunmaları önem taşımaktadır."

Açıklamada ayrıca Türk vatandaşlarının Konsolosluk Çağrı Merkezine 90 312 292 29 29, Türkiye'nin Kito Büyükelçiliğine 593 2 333 1742 (santral) ve 593 98 612 1734 (acil durum) numaralı telefonlardan ve "embassy.quito@mfa.gov.tr" e-posta adresi üzerinden doğrudan ulaşabilecekleri belirtildi.

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