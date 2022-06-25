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ANKARA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Blinken'dan 'tahıl' görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABDli mevkidaşı Blinkendan tahıl görüşmesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Blinken

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler, NATO genişlemesi ve Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı konuları ele alındı.

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