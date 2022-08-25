Gündem Dışişleri Bakanlığından Etiyopya çağrısı Tarafları diyaloğa dönmeye davet ediyoruz
POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığından Etiyopya çağrısı: Tarafları diyaloğa dönmeye davet ediyoruz

Dışişleri Bakanlığınca, Etiyopya'da daha önce ilan edilen ateşkese aykırı olarak çatışmaların yeniden başladığına dair haberlerin üzüntü ve endişeyle takip edildiği belirtilerek "Ülkede şiddetin kalıcı olarak son bulması, barış ve istikrarın tesisi için tarafları diyaloğa dönmeye davet ediyoruz." açıklaması yapıldı.

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Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanlığından Etiyopya çağrısı: Tarafları diyaloğa dönmeye davet ediyoruz
Dışişleri Bakanlığından Etiyopya'daki gelişmelere ilişkin açıklama:

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Etiyopya’da Federal Hükümetin 24 Mart'ta ilan ettiği süresiz insani ateşkesin hilafına çatışmaların yeniden başladığına dair haberlerin üzüntü ve endişeyle takip edildiği kaydedildi.

"Ülkede şiddetin kalıcı olarak son bulması, barış ve istikrarın tesisi için tarafları diyaloğa dönmeye davet ediyoruz. Bu kapsamda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu yineliyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, Türkiye'nin Etiyopya'da barış, huzur ve istikrarın korunması yönündeki gayretleri desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

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