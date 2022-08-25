Dışişleri Bakanlığından Etiyopya çağrısı: Tarafları diyaloğa dönmeye davet ediyoruz

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Etiyopya’da Federal Hükümetin 24 Mart'ta ilan ettiği süresiz insani ateşkesin hilafına çatışmaların yeniden başladığına dair haberlerin üzüntü ve endişeyle takip edildiği kaydedildi.

"Ülkede şiddetin kalıcı olarak son bulması, barış ve istikrarın tesisi için tarafları diyaloğa dönmeye davet ediyoruz. Bu kapsamda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu yineliyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, Türkiye'nin Etiyopya'da barış, huzur ve istikrarın korunması yönündeki gayretleri desteklemeye devam edeceği vurgulandı.



OYNAT 01:46 Etiyopya Başbakanı’ndan tarihi konuşma Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ABD'deki Etiyopya Müslümanlarıyla buluştu. Ahmed, burada yaptığı bir konuşmaya damga vuran sözleriyle uzun süre alkışlandı. Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi ile arasında geçen bir konuşmayı anlatan Ahmed, “Size İslam'ı öğreteceğiz” diyen Şeyh Zayid'e “Bizim İslam'ı sizden öğrenmeye ihtiyacımız yok. Siz dini kaybettiniz” ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya Başbakanını kabul etti