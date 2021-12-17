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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya Başbakanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali kabul etti.

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Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya Başbakanını kabul etti
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.


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