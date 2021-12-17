Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya Başbakanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
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