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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nijerya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari'yle görüştü. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nijerya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Afrika Zirvesi’ne katılan devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler yapacağı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ne geldi. Erdoğan’ın ardından Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari’yi taşıyan konvoyda Dolmabahçe’ye giriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el Menfi, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh Ghazouani, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ve Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile ayrı ayrı görüşecek. Erdoğan ayrıca Dolmabahçe Sarayı’nda "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi"ne katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

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