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POLİTİKA

Etiyopya Başbakanı Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Ahmed, heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Etiyopya Başbakanı Ankarada
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’i resmi törenle karşıladı.

Konuk Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Ahmed’e protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan ve Ahmed’in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Ahmed, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı ’Merhaba Asker’ diyerek selamladı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Ahmed, merdivenlerde Türkiye ve Etiyopya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

BASIN TOPLANTISI YAPILACAK

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Ahmed, heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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