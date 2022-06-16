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POLİTİKA

Dışişleri'nden Almanya'ya tepki: Türkiye'ye yönelik mesnetsiz iddialar kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner tarafından yapılan açıklamaya ilişkin, "Alman Sözcü'nün ülkemizin hava sahasını ihlal eden ana karamız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren ve uçaklarımızı taciz eden taraf Yunanistan olmasına rağmen ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Dışişlerinden Almanyaya tepki: Türkiyeye yönelik mesnetsiz iddialar kabul edilemez
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç

Sözcü Bilgiç, Wagner'in "Türkiye'nin Yunanistan'ın hava sahasını ihlal etmesi endişe yaratıyor." ifadesine ilişkin soruyu yazılı cevapladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün dün yaptığı basın toplantısında Yunanistan’ın hukuk dışı iddiaları temelindeki Türkiye aleyhinde sarf ettiği talihsiz sözleri esef vericidir.

Alman Sözcünün ülkemizin hava sahasını ihlal eden, anakaramız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren ve uçaklarımızı taciz eden taraf Yunanistan olmasına rağmen, ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez.

Alman Sözcüsüne ikili ve NATO bünyesindeki Güven Arttırıcı Önlemler toplantılarına yapılan davetlere rağmen bir yıldır icabet etmeyen ve Ege’de yaşanan son gerginliği bahane ederek bu toplantıları dondurduğunu açıklayan tarafın Türkiye olmadığını hatırlatmak isteriz.

Diyalog ve gerilimin azaltılması için çaba sarf ettiğini iddia eden Almanya’yı, iki müttefik arasındaki anlaşmazlıklarda taraf tutmamaya, başka ülkelerin hukuksuzluğuna alet olmamaya, ayrıca yetkisi ve sorumluluğu olmayan alan ve konularda yanlı yorum yapmamaya bir kez daha davet ediyoruz.

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