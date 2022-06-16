Adil Karaismailoğlu: Türkiye en üst lige çıktı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter'da yaptığı bir paylaşımla Türkiye'nin son 20 yılda yaptığı büyük altyapı atılımı sayesinde dünyada en üst lige çıktığını ifade etti.

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