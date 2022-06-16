Ekonomi Adil Karaismailoğlu Türkiye en üst lige çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Adil Karaismailoğlu: Türkiye en üst lige çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter'da yaptığı bir paylaşımla Türkiye'nin son 20 yılda yaptığı büyük altyapı atılımı sayesinde dünyada en üst lige çıktığını ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
​Adil Karaismailoğlu: Türkiye en üst lige çıktı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter'da IMF'nin hazırladığı, G20 ülkelerinin altyapı gücünü gösteren grafiği alıntıladı.

Paylaşımında, Türkiye'nin altyapı atılımına vurgu yapan Karaismailoğlu, "Türkiye, son 20 yılda yaptığı büyük altyapı atılımı sayesinde dünyada en üst lige çıktı." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu ayrıca altyapı alanındaki atılımların ekonomik yansımalarıyla Türkiye'nin en büyük 10 ekonomi arasındaki yerini alacağını kaydetti.

  • IMF'nin raporunda ise "Dünyanın en yavaş yolları, ekonomik kalkınmanın önünde bir başka engel oluşturan en yoksul ülkelerde bulunur." ifadesi yer aldı. Paylaşılan grafikte en hızlı yollara sahip ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğu görüldü.

Yerli türbin üretimi ihtiyacın %72'sini karşılıyor
EKONOMİ
Yerli türbin üretimi ihtiyacın %72'sini karşılıyor

İstanbullu şirketlerin ihracatı beş ayda 40 milyar doları aştı
EKONOMİ
İstanbullu şirketlerin ihracatı beş ayda 40 milyar doları aştı

Bakan Dönmez: Elektrikli araç ve yenilenebilir enerji teknolojilerine 3 milyar dolarlık altyapı yatırımı planlanıyor
EKONOMİ
Bakan Dönmez: Elektrikli araç ve yenilenebilir enerji teknolojilerine 3 milyar dolarlık altyapı yatırımı planlanıyor
Yargıtay yanlışa dur dedi

Yargıtay yanlışa 'dur' dedi

Karısını elektrik vererek öldüren cani hakkında karar.
YKS tedbirleri duyuruldu

YKS tedbirleri duyuruldu

​Kamu binalarının çevresine park etmek yasak olacak.
İsveçten skandal görüntüler: Sembol binalarda terör örgütü PKK propagandası yaptılar

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.