Dışişleri'nden 'Rauf Denktaş' mesajı: Dirayetli liderliği hafızalardaki yerini daima koruyacak

​Perinçek'ten Akşener'e sert sözler: PKK ve HDP ile aynı safta Biden tayfası oluşturmuşlar

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Tvnet'te yayınlanan Sert Sorular programında Millet İttifakını 'Biden Tayfası' olarak tanımlayarak, Meral Akşener'e yönelik sert eleştirilerde bulundu.



'Akşener, PKK ve HDP ile aynı safta' diyen Perinçek, 'ABD o kadar esaslı bir operasyon yaptı ki... Siz MHP'den herhangi bir grubu getirip PKK'nın yanına oturtabilir miydiniz? Oturtamazdınız. Ama alırsınız CHP'nin yanına oturtarak PKK'nın yanına oturtmuş olursunuz. CHP'nin bir yanında İYİ Parti varsa bir yanında da PKK, HDP var. Bugün hepsi beraberler' ifadelerini kullandı.

