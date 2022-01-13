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POLİTİKA

Dışişleri'nden 'Rauf Denktaş' mesajı: Dirayetli liderliği hafızalardaki yerini daima koruyacak

Dışişleri Bakanlığı'nca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın 10'uncu ölüm yılında saygı ve rahmetle anıldığı belirtilerek, "Verdiği mücadeleye eşsiz katkıları ve dirayetli liderliği hafızalardaki yerini daima koruyacaktır" denildi.

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Haber Merkezi DHA
Dışişlerinden Rauf Denktaş mesajı: Dirayetli liderliği hafızalardaki yerini daima koruyacak
Rauf Denktaş

Bakanlık tarafından paylaşılan mesajda, "KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş’ı vefatının onuncu yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Merhum Rauf Denktaş’ın Kıbrıs Türkünün hürriyeti, bekası ve güvenliği için Anavatan Türkiye ile gönül ve fikir birliği içinde verdiği mücadeleye eşsiz katkıları ve dirayetli liderliği hafızalardaki yerini daima koruyacaktır.


Tarihi ve manevi sorumluluklarımızın bilinciyle, Kıbrıs Türk Halkı’nın, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tescili yönündeki kararlı mücadelesine tam destek vermeye devam edeceğiz" denildi.

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