Çocukları vefatının 9'uncu yılında Rauf Denktaş'ı anlattı: Türkiyesiz kesinlikle adım atmak istemezdi

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi liderlerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın vefatının 9'uncu yıldönümünde anılıyor.

Kıbrıs Türk'ünün efsanevi lideri Denktaş, 13 Ocak 2012'de vefat etti. 2005 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimini dönemin Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Mehmet Ali Talat'ın kazanmasının ardından Lefkoşa'daki çalışma ofisinde mücadelesine devam eden Denktaş'ın son anlarına kadar Kıbrıs Türk halkının milli mücadele alanında yaptığı çalışmalar dikkat çekiyor.

DHA Evlatları, babası Denktaş'ı sabırlı, inatçı ve düşüncelerinden taviz vermeyen bir kişiliğe sahip bir lider olarak anıyor.

Bıraktığı haliyle duruyor

Mayıs 2011 yılında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Denktaş’ın çalışma ofisi o günkü haliyle muhafaza ediliyor. Denktaş'ın çalışma masasındaki takvim yaprağındaki tarihin hastaneye kaldırılmadan bir gün önceki tarih olan 24 Mayıs'ı göstermesi dikkat çekti.

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Denktaş'ın vefatından önce zamanını geçirdiği çalışma ofisinde Türk dünyasını anlatan motiflerden, Osmanlı Tuğrası, KKTC ve Türkiye bayrakları yanı sıra Türk Mukavemet Teşkilatı'na (TMT) ait sancaklar bulunuyor. KKTC'nin efsanevi lideri Rauf Denktaş'ın masasında kendi el yazısıyla yazdığı son notu da yer alıyor. Denktaş, İngiliz medyasına vereceği röportaj öncesi düşüncelerini kağıda döktüğü notlar de yer alıyor.

"Çok özlüyoruz"

Denktaş’ın kızları Değer Denktaş ve Ender Denktaş Vangöl , her gün çalışma ofisine giderek, baba hasretini gideriyor.

Denktaş'ın kızları Değer Denktaş, Ender Denktaş Vangöl babaları olan KKTC'nin unutulmaz lideri Rauf Denktaş'ı anlattı.

DHA Mayıs 2011 yılında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Denktaş’ın çalışma ofisi o günkü haliyle muhafaza ediliyor.

Ender Denktaş Vangöl, babası Denktaş'ı sabırlı, inatçı ve düşüncelerinden taviz vermeyen bir kişiliğe sahip bir lider olduğunu ifade ederek, “Her zaman özgür iradeye güvenirdi. Sımsıcak bir babamız vardı. Torunları bizlere soruyorlar ve biz de onlara fotoğraflarını gösteriyoruz, anlatıyoruz. En küçük torunu şu an 2 yaşında ve “Denktaş Dede” diye geziyor. Nefesi yeterdi. Çok özlüyoruz, şu an aramızda olsa çok mutlu olurduk. Kalbimizin ağladığını hissediyorum.” dedi.

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Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın ikinci kızı olan Değer Denktaş da, babasıyla ilgili unutamadığı anısını anlattı. "Yaşadığım bu anıyı hiç unutamam" diye sözlerine başlayan Değer Denktaş, "Koltukta oturuyorduk içeriye girdi nasılsın baba dedim. “İyiyim kızım” dedi ama “yeni yıla girdik ya da giriyoruz ben bu 2011'den çok korkuyorum” dedi. Neden baba dedim “öyle” dedi. O özel ihtiyacı olan adam yine doğru hissetmişti ve 2011'de yine rahatsızlanmıştı" ifadelerini kullandı.

Türkiyesiz asla adım atmak istemezdi

“Onun mücadelesini görürken biz genç yaşımızda yorulduk ama onun enerjisi hiç bitmedi” diyen Değer Denktaş, “Onun vatan aşkı, insanlara olan sevgisi en son güne kadar aynı şekilde devam etti. Türkiye’siz kesinlikle adım atmak istemezdi ve o dönemki yöneticilerle çok iyi diyalog içerisindeydi. Hatta onlara yol gösterip yön verebilecek derecede saygı duyarlardı” dedi.

Türkiye'de Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a büyük bir sevgi gösterildiğini hatırlatan Değer Denktaş, “Birkaç kez babam ile nasip oldu aynı uçakta seyahat ettik. İndiğimizde Denktaş Türkiye'ye geliyor diye duyan yollardaki insanlar, nasıl alkış tutmuşlardı. Arabayla geçerken şöyle dedim ‘bir gün keşke Kıbrıs'taki bütün insanlar bu manzarayı görse’. Tabii ki babamızı Kıbrıs Türk halkı 1968’te adaya geldiği gün itibariyle 2005'e kadar omuzlarında taşıdı. Denktaş Kıbrıs Türk Halkı tarafından inanılmaz derecede güven duyulan bir liderdi” ifadelerini kullandı.

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DHA Rauf Denktaş'ın masasında kendi el yazısıyla yazdığı son notu da yer alıyor.

Torunları: Onun davasına sahip çıkacağız

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın kendi ile aynı ismi taşıyan torunu Rauf Denktaş da “Bu ismin hem ağırlığını hem de gururunu üzerimizde hissediyoruz. Onu çok özlüyoruz. Kıbrıs Türkü herhalde bu günlerde daha çok aradığı bir lider olarak hatırlamaktadır. Türklüğün adadaki varoluş mücadelesi, hayatını adayarak gerçekleştirilmiştir. Biz de onun çizdiği yolda bu mücadeleye, bu davaya sahip çıkmaya çalışan yeni nesiller olarak onu yad ediyoruz” dedi.

KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş 4 Şubat 2019 yılında Lefkoşa’da tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetmişti.Rauf Denktaş’la 16 yaşında evlenen Aydın Denktaş anılarını anlatırken, “Ben aslında doğar doğmaz Rauf’la evlendim. İsmet ninem ben doğduğum zaman, 9 yaşında olan Rauf’un eline ‘İşte nişanlın’ diye vermiş. Rauf amcamın oğluydu, ama aynı zamanda beşik kertmemdi, yani kendimi bildim bileli Rauf’la evliydim” diyordu.

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