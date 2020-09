​Diyaloğa evet tavize hayır

Fransa ve Yunanistan dozu her geçen gün artan provokatif bir dille Türkiye’yi hedef almaya devam ediyor. İki ülke uluslar arası arenada Ankara aleyhinde aralıksız lobi faaliyeti yürütüyor. Ancak sahadaki durum tam tersi durumu ortaya koyuyor. Kimsenin toprağında, hakkında, hukukunda, sınırlarının ötesinde gözü olmadığını açık bir şekilde ortaya koyan Türkiye, uluslararası hukuk çerçevesinde sondaj ve araştırmalara devam ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri bünyesindeki gemiler ve hava vasıtaları da Akdeniz’de koruma ve refakat görevini sürdürüyor.

SİVİL ALANLARDA ASKERİ TATBİKAT

Yunanistan ise Ege ve Akdeniz’de hukuk tanımaz bencil tutum ve davranışlarını devam ettiriyor. Hukuk ve akıl dışı taleplerle gerginliği artıran Atina bununla da yetinmeyerek sivil faaliyetlerin icra edildiği deniz alanlarında askeri tatbikatlarına her gün bir yenisini ekliyor. Gerginliği bu seviyelere çıkaranlar, akıl dışı, mantık dışı, hukuk dışı aşırı taleplerde ısrar eden, sivil faaliyetlerin icra edildiği deniz alanlarında askeri tatbikatlar düzenleyen, binlerce kilometre uzaktan gelerek hiç alakası olmayan alanlarda askeri mevcudiyet gösterip, dahası bu varlığını güçlendireceğini açıklayan, 1960 Antlaşmaları hilafında Kıbrıs adasına uçak konuşlandıran, Türkiye karşıtlığı etrafında birleşmeye çalışan ülkelerdir.

Fransa, Doğu Akdeniz'de provokatör rolünü oynamayı sürdürüyor. Yunan basınına konuşan Fransız kaynaklar, adını eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'den alan 216 metrelik, 45 bin 500 tonluk savaş gemisinin Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktığını belirtti. Gemide çok sayıda silah ve mühimmatın olduğu öne sürüldü. GERİLİMİ TIRMANDIRACAK GEMİNİN ÖZELLİKLERİ Fransa Savunma Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre Charles de Gaulle gemisi, ikmal yapmadan sınırsız yol alabiliyor. Geminin daha önce 9 ay boyunca deniz görevlerinde bulunduğu ifade ediliyor. Geminin personel kapasitesi hakkında net bir bilgi verilmese de gemiye 40 savaş uçağı ve birçok helikopterin alınabildiği belirtiliyor. Fransa gerilimi tırmandırıyor: Donanmanın en güçlü silahı Gaulle Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı Fransa, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak adımlar atmaya devam ediyor. Fransız ordusunun, donanmadaki 'en güçlü silahı' olarak bilinen Charles de Gaulle'ün Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktığı belirtildi.

ART NİYETİN TEZAHÜRÜ

Türkiye dost ve müttefiklerimizden beklentileri, bu hususları ve Yunanistan’ın iddia ve uygulamalarını akıl, bilim ve objektif kriterler ışığında görüp değerlendirmeleri, Türkiye’nin haklı, hukuka ve tarihi sürece uygun, mantıklı, makul, medeni yaklaşımını görmeleridir. Fransa’nın mevcut yaklaşımı tanımlanmaya muhtaçtır. Paris’in yaklaşımı, provokatif, tırmanmayı arzulayan ve hatta bunu bizzat körükleyen, Doğu Akdeniz’de istikrar ve hukuka saygı alanı değil istikrarsızlık ve çatışma alanına dönüştürmeye çabalayan, açık denizlerdeki seyir ve sefer serbestisini tehdit söylemleri ve askeri varlık göstermek suretiyle kontrolü etmeyi arzulayan bir yaklaşımdır. Fransa yönetiminin duruşu bölgenin kendisi için doğal alan haline geldiğini, bugüne kadar askeri varlık bulundurmak gibi bir gerekçeyle izah etmekte hiçbir yanlışlık görmeyen, art niyetli bir iradenin tezahürüdür.

OYNAT 03:49 Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne? Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın enerji rekabeti, NAVTEX savaşı ve kıta sahanlığı geriliminin merkezinde Meis Adası var. Yunanistan ve Türkiye'yi çatışmanın eşiğine getiren bu adanın statüsüne ilişkin hangi ülke, neyi savunuyor? Çatışma Hattı'nın perde arkasına gelin birlikte bakalım..

NATO’YU DİNAMİTLİYOR

Fransa tecavüzkar adımları ile adeta NATO ittifakını da dinamitliyor. Böyle düşünmek için pek çok gerekçe mevcut. Örneğin geçen hafta İtalya’daki NATO üssünde görevli istihbaratçı bir Fransız yarbay Rusya adına ajanlık yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Bu adam Libya ve Akdeniz, Afrika ile ilgilenen kısımda görevli. Bu neden başka müttefiklerde olmuyor da Fransa’da oluyor. Acaba bilerek mi yapıyor? Macron NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti demişti. NATO etkisini kaybetti mi dedirtmek istiyor? İttifakın itibarını mı sarsmak istiyor?

HER DAMLASI DEĞERLİ

Mesele Akdeniz’in ve özellikle Doğu Akdeniz’in istikrara kavuşması ve açık denizlerin uluslararası hukuka uygun olarak kullanılabilmesi ise kimse bunları Doğu Akdeniz’deki en uzun kıyılara sahip olan Türkiye’den daha fazla isteyemez. Türkiye esasen diyalogdan yanadır. Anlaşmalara, sözleşmelere, mutabakatlara sadık kalmamız demek bir zafiyet değildir. Türkiye, Kıbrıslı Türk halkının hakkını, kendi hakkımızı korumak ve kollamak için her türlü mücadeleyi yapmaya da hazırdır. Ankara bunu her platformda dillendirmektedir. Bunu söylemek de tehdit anlamına gelmez. Bilinmelidir ki Türkiye denizleri, her damlası değerli Mavi Vatan olarak görmektedir. Ve Mavi Vatan’ındaki hak ve menfaatlerini koruyacaktır, korumaya muktedirdir.