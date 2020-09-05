Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Diyaloğa evet tavize hayır
İSTANBUL

​Diyaloğa evet tavize hayır

Diyaloğa evet tavize hayır

Doğu Akdeniz’in sahibiymiş gibi davranan Yunanistan ile onu cepheye süren Fransa gerilimi günden güne arttırırken Türkiye aleyhine de NATO ve AB’de lobi yapıyor. Türkiye ise kimsenin hak ve hukukunda gözü olmadığını ancak hakkını da çiğnetmeyeceğini ısrarla vurguluyor. Sismik araştırma ve sondaj gemileri faaliyetlerini sürdürürken TSK da refakat ve koruma görevini sonuna kadar yapacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Oruç Reis
Oruç Reis

Fransa ve Yunanistan dozu her geçen gün artan provokatif bir dille Türkiye’yi hedef almaya devam ediyor. İki ülke uluslar arası arenada Ankara aleyhinde aralıksız lobi faaliyeti yürütüyor. Ancak sahadaki durum tam tersi durumu ortaya koyuyor. Kimsenin toprağında, hakkında, hukukunda, sınırlarının ötesinde gözü olmadığını açık bir şekilde ortaya koyan Türkiye, uluslararası hukuk çerçevesinde sondaj ve araştırmalara devam ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri bünyesindeki gemiler ve hava vasıtaları da Akdeniz’de koruma ve refakat görevini sürdürüyor.

Yetki gemi komutanında: Vur emri verildi
GÜNDEM
Yetki gemi komutanında: Vur emri verildi

SİVİL ALANLARDA ASKERİ TATBİKAT

Yunanistan ise Ege ve Akdeniz’de hukuk tanımaz bencil tutum ve davranışlarını devam ettiriyor. Hukuk ve akıl dışı taleplerle gerginliği artıran Atina bununla da yetinmeyerek sivil faaliyetlerin icra edildiği deniz alanlarında askeri tatbikatlarına her gün bir yenisini ekliyor. Gerginliği bu seviyelere çıkaranlar, akıl dışı, mantık dışı, hukuk dışı aşırı taleplerde ısrar eden, sivil faaliyetlerin icra edildiği deniz alanlarında askeri tatbikatlar düzenleyen, binlerce kilometre uzaktan gelerek hiç alakası olmayan alanlarda askeri mevcudiyet gösterip, dahası bu varlığını güçlendireceğini açıklayan, 1960 Antlaşmaları hilafında Kıbrıs adasına uçak konuşlandıran, Türkiye karşıtlığı etrafında birleşmeye çalışan ülkelerdir.

Fransa gerilimi tırmandırıyor: Donanmanın en güçlü silahı Gaulle Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı
FOTOĞRAF 5
Title
Fransa, Doğu Akdeniz’de provokatör rolünü oynamayı sürdürüyor.
Title
Yunan basınına konuşan Fransız kaynaklar, adını eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle’den alan 216 metrelik, 45 bin 500 tonluk savaş gemisinin Doğu Akdeniz’e doğru yola çıktığını belirtti. Gemide çok sayıda silah ve mühimmatın olduğu öne sürüldü.
Title
GERİLİMİ TIRMANDIRACAK GEMİNİN ÖZELLİKLERİ Fransa Savunma Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre Charles de Gaulle gemisi, ikmal yapmadan sınırsız yol alabiliyor.
Title
Geminin daha önce 9 ay boyunca deniz görevlerinde bulunduğu ifade ediliyor.
Title
Geminin personel kapasitesi hakkında net bir bilgi verilmese de gemiye 40 savaş uçağı ve birçok helikopterin alınabildiği belirtiliyor.
Fransa gerilimi tırmandırıyor: Donanmanın en güçlü silahı Gaulle Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı
Fransa, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak adımlar atmaya devam ediyor. Fransız ordusunun, donanmadaki 'en güçlü silahı' olarak bilinen Charles de Gaulle'ün Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktığı belirtildi.


ART NİYETİN TEZAHÜRÜ

Türkiye dost ve müttefiklerimizden beklentileri, bu hususları ve Yunanistan’ın iddia ve uygulamalarını akıl, bilim ve objektif kriterler ışığında görüp değerlendirmeleri, Türkiye’nin haklı, hukuka ve tarihi sürece uygun, mantıklı, makul, medeni yaklaşımını görmeleridir. Fransa’nın mevcut yaklaşımı tanımlanmaya muhtaçtır. Paris’in yaklaşımı, provokatif, tırmanmayı arzulayan ve hatta bunu bizzat körükleyen, Doğu Akdeniz’de istikrar ve hukuka saygı alanı değil istikrarsızlık ve çatışma alanına dönüştürmeye çabalayan, açık denizlerdeki seyir ve sefer serbestisini tehdit söylemleri ve askeri varlık göstermek suretiyle kontrolü etmeyi arzulayan bir yaklaşımdır. Fransa yönetiminin duruşu bölgenin kendisi için doğal alan haline geldiğini, bugüne kadar askeri varlık bulundurmak gibi bir gerekçeyle izah etmekte hiçbir yanlışlık görmeyen, art niyetli bir iradenin tezahürüdür.

Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne?
OYNAT 03:49
Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne?
Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın enerji rekabeti, NAVTEX savaşı ve kıta sahanlığı geriliminin merkezinde Meis Adası var. Yunanistan ve Türkiye'yi çatışmanın eşiğine getiren bu adanın statüsüne ilişkin hangi ülke, neyi savunuyor? Çatışma Hattı'nın perde arkasına gelin birlikte bakalım..


NATO’YU DİNAMİTLİYOR

Fransa tecavüzkar adımları ile adeta NATO ittifakını da dinamitliyor. Böyle düşünmek için pek çok gerekçe mevcut. Örneğin geçen hafta İtalya’daki NATO üssünde görevli istihbaratçı bir Fransız yarbay Rusya adına ajanlık yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Bu adam Libya ve Akdeniz, Afrika ile ilgilenen kısımda görevli. Bu neden başka müttefiklerde olmuyor da Fransa’da oluyor. Acaba bilerek mi yapıyor? Macron NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti demişti. NATO etkisini kaybetti mi dedirtmek istiyor? İttifakın itibarını mı sarsmak istiyor?

Türkiye'den Doğu Akdeniz'de 2 yeni Navtex kararı
GÜNDEM
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de 2 yeni Navtex kararı

HER DAMLASI DEĞERLİ

Mesele Akdeniz’in ve özellikle Doğu Akdeniz’in istikrara kavuşması ve açık denizlerin uluslararası hukuka uygun olarak kullanılabilmesi ise kimse bunları Doğu Akdeniz’deki en uzun kıyılara sahip olan Türkiye’den daha fazla isteyemez. Türkiye esasen diyalogdan yanadır. Anlaşmalara, sözleşmelere, mutabakatlara sadık kalmamız demek bir zafiyet değildir. Türkiye, Kıbrıslı Türk halkının hakkını, kendi hakkımızı korumak ve kollamak için her türlü mücadeleyi yapmaya da hazırdır. Ankara bunu her platformda dillendirmektedir. Bunu söylemek de tehdit anlamına gelmez. Bilinmelidir ki Türkiye denizleri, her damlası değerli Mavi Vatan olarak görmektedir. Ve Mavi Vatan’ındaki hak ve menfaatlerini koruyacaktır, korumaya muktedirdir.

Yunanistan'ın provokasyonları S-400'leri kritik hale getirdi: Doğu Akdeniz'i uçuşa yasak bölge haline getirir
DÜNYA
Yunanistan'ın provokasyonları S-400'leri kritik hale getirdi: Doğu Akdeniz'i uçuşa yasak bölge haline getirir
Abone Ol Google News
Seksen üç milyonun duası sizinle

Seksen üç milyonun duası sizinle

Türkiye yapılan kabadayılıklara sahada cevap verecek.
Otuz yıldır entrika çeviriyor

Otuz yıldır entrika çeviriyor

Tacizci sapık sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.
KitaplardaPKK güzellemesi

Kitaplarda
PKK güzellemesi

​Fransa'da skandal: Türkiye Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin bölgesini işgal etti.
Bu ne aptallık!

Bu ne aptallık!

​ABD'li komutan PKK'ya yardım edemeyeceği için hüngür hüngür ağladı.
Korona<br>onları da vurdu

Korona
onları da vurdu

​10 eczacı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Kabine<br>bugün toplanıyor

Kabine
bugün toplanıyor

Doğu Akdeniz, koronavirüs tedbirleri, Yunanistan, idam, okulların son durumu.
İhanetin<br>önü açıldı

İhanetin
önü açıldı

Kabe İmamı'nın “normalleşme" hutbesi.
Beyrut<br>gibi olmasın

Beyrut
gibi olmasın

​Tartus limanında da yüklü miktarda tehlikeli madde bulunuyor.
Öksüz'ü Yeşilköy<br>imamı saklamış

Öksüz'ü Yeşilköy
imamı saklamış

​"Kimsesiz çocuklara yardım edeceğiz" diyerek para toplamışlar.
Ne ahlak<br>var ne kural

Ne ahlak
var ne kural

​ABD Başkanı mısın yoksa İsrail elçisi misin belli değil Trump.
Fransa'dan<br>tarihi çark

Fransa'dan
tarihi çark

​Yıllar önce kazandıkları kıta sahanlığı davasının tersini savunuyorlar.
Fırtına<br>Hause'yi bitiriyor

Fırtına
Hause'yi bitiriyor

​Aston Villa'nın yıldızı ile imza aşamasına gelindi.
Aşıda<br>istihbarat savaşları

Aşıda
istihbarat savaşları

​Ortalık Soğuk Savaş dönemindeki uzay yarışına döndü.
Gençler için<br>tehlike büyüyor

Gençler için
tehlike büyüyor

​Bakan Koca son bir ayın vaka oranlarını belirterek uyardı.
Nefesimiz yetmedi

Nefesimiz yetmedi

10 kişi kalan Sırbistan'ı zorladık ama yıkamadık...
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Bakan Koca, en çok vaka artışı görülen 5 ili açıkladı.

​Şenol Güneş'ten basın toplantısında tepki.
A Milliler ikinci maçta da galibiyet alamadı
Spor

A Milliler ikinci maçta da galibiyet alamadı

UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçımızda A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Sırbistan ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma boyunca rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen milli takımımız aradığı golü bir türlü bulamadı. İkinci yarının başında Sırbistan'da Kolarov'un atılmasıyla birlikte adeta tek kale oynayan Ay -Yıldızlılar yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'nın meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'nın meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Serrac'ı kabulünde, Libya'daki gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındı. İletişim Başkanlığının açıklamaya göre görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Libya'nın BM tarafından tanınan meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğini belirtti. Görüşmede ayrıca Türkiye'nin ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyacak adımlar değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin Doğu Akdeniz'deki tavrı bölgesel barış açısından samimiyet testi olacak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin Doğu Akdeniz'deki tavrı bölgesel barış açısından samimiyet testi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Erdoğan,AB üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz ve Ege'de gerginliği tırmandıran adımlarının önlenmesi noktasında AB'nin üzerine düşen yükümlülüğü hakkaniyet çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Erdoğan, AB'nin Doğu Akdeniz'de sergileyeceği tutumun uluslararası hukuk ve bölgesel barış açısından bir samimiyet testi olacağını belirtti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.