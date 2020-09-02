Yunanistan'ın provokasyonları S-400'leri kritik hale getirdi: Doğu Akdeniz'i uçuşa yasak bölge haline getirir

Güvenlik sorunu haline gelen Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, S-400'lerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

F-16'larla NAVTEX bölgesini taciz etti, silahlandırılması yasak olan Meis Adasına asker konuşlandırdı, Fransa ve BAE ile birlikte kışkırtıcı bir tatbikata imza attı..

Yunanistan'ın son gerçekleştiridiği provokasyonlar Doğu Akdeniz’de giderek artan tansiyona yeni bir boyut kazandırdı.

Türkiye ve Yunanistan'da üst düzey yetkililerin, 'olası bir kazanın yol açacağı sonucun savaş olacağı' uyarısı bölgedeki gelişmelerin ne kadar kritik olduğunu ortaya koyuyor.

Bugüne kadar enerji ve hidrokarbon arama faaliyetleri ile gündeme gelen Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin artık 'güvenlik sorunu' haline gelmesi, Türkiye'nin yeni süreçte atacağı adımları da etkileyebilir.

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan TRT World Analisti Yusuf Erim, bu süreç zarfında S-400'lerin varlığının çok kritik konulardan biri olduğuna dikkat çekti.

"Doğu Akdeniz'de askeri gerilim ve Yunanistan'dan gelen tehditler S-400 satın alınmasını ne kadar doğru ve zamanlı bir karar olduğunu gösteriyor" diyen Erim şöyle devam etti:

"S-400'lerin kurulumu ve aktivasyonu kısaca Doğu Akdeniz'i uçuşa yasak bölge haline getirir. Bu savaş durumunda Türkiye'yi büyük avantaj sağlar."

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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki MEB alanı.

YUNANİSTAN'I TAŞERON OLARAK KULLANIYORLAR

Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yunanistan'ı taşeron olarak kullandığını ifade eden Erim, "Libya'da Hafter'i benzer şekilde kullandılar. Fransa'nın ve BAE'nin Yunanistan'ın yanında durmaları, askeri bakımdan Türkiye açısından büyük bir sorun olmaz" dedi.

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Bir savaş çıkması halinde Yunanistan'ın yalnız kalacağını ifade eden Erim, "Bu ülkelere elbette silah ve finansal destek sağlayacaklar ama mevcut gerilim savaş haline dönüşürse, ne Fransa ne de BAE askerleri bu savaşta olmayacak. Bu savaş ne Paris'te ne de Abu Dabi'de olacak. Bu savaş adalarda ve Yunanistan ana karalarında olacak. Atina'nın bunu hızlı şekilde anlaması gerekir"

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