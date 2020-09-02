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Dünya Yunanistanın provokasyonları S-400leri kritik hale getirdi Doğu Akdenizi uçuşa yasak bölge haline getirir
AVRUPA

Yunanistan'ın provokasyonları S-400'leri kritik hale getirdi: Doğu Akdeniz'i uçuşa yasak bölge haline getirir

Yunanistan'ın F-16 savaş uçakları ile gerçekleştirdiği provokasyonun ardından Meis adasına asker konuşlandırması Doğu Akdeniz'deki askeri gerilime yeni bir boyut kazandırdı. Son birkaç aya kadar enerji rekabeti ve hidrokarbon aramaları ile gündeme gelen Doğu Akdeniz her geçen gün güvenlik sorunu haline geliyor. Bölgede Türkiye'ye yöneltilen askeri tehditleri değerlendiren uzmanlar, "Bu tehditler S-400'lerin satın alınmasının ne kadar doğru ve zamanlı bir karar olduğunu gösteriyor. S-400'lerin kurulumu ve aktivasyonu kısaca Doğu Akdeniz'i uçuşa yasak bölge haline getirir. Bu bir savaş durumunda Türkiye'yi büyük avantaj sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Hız Yeni Şafak
Güvenlik sorunu haline gelen Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, S-400'lerin önemini bir kez daha ortaya koydu.
Güvenlik sorunu haline gelen Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, S-400'lerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

F-16'larla NAVTEX bölgesini taciz etti, silahlandırılması yasak olan Meis Adasına asker konuşlandırdı, Fransa ve BAE ile birlikte kışkırtıcı bir tatbikata imza attı..

Yunanistan'ın son gerçekleştiridiği provokasyonlar Doğu Akdeniz’de giderek artan tansiyona yeni bir boyut kazandırdı.

Türkiye ve Yunanistan'da üst düzey yetkililerin, 'olası bir kazanın yol açacağı sonucun savaş olacağı' uyarısı bölgedeki gelişmelerin ne kadar kritik olduğunu ortaya koyuyor.

Bugüne kadar enerji ve hidrokarbon arama faaliyetleri ile gündeme gelen Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin artık 'güvenlik sorunu' haline gelmesi, Türkiye'nin yeni süreçte atacağı adımları da etkileyebilir.

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan TRT World Analisti Yusuf Erim, bu süreç zarfında S-400'lerin varlığının çok kritik konulardan biri olduğuna dikkat çekti.

"Doğu Akdeniz'de askeri gerilim ve Yunanistan'dan gelen tehditler S-400 satın alınmasını ne kadar doğru ve zamanlı bir karar olduğunu gösteriyor" diyen Erim şöyle devam etti:

"S-400'lerin kurulumu ve aktivasyonu kısaca Doğu Akdeniz'i uçuşa yasak bölge haline getirir. Bu savaş durumunda Türkiye'yi büyük avantaj sağlar."

Yunanistan yeni provokasyona hazırlanıyor: Türkiye Akdeniz'deki doğu sınırlarında acilen MEB ilan etmeli
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Yunanistan yeni provokasyona hazırlanıyor: Türkiye Akdeniz'deki doğu sınırlarında acilen MEB ilan etmeli

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki MEB alanı.

YUNANİSTAN'I TAŞERON OLARAK KULLANIYORLAR

Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yunanistan'ı taşeron olarak kullandığını ifade eden Erim, "Libya'da Hafter'i benzer şekilde kullandılar. Fransa'nın ve BAE'nin Yunanistan'ın yanında durmaları, askeri bakımdan Türkiye açısından büyük bir sorun olmaz" dedi.

Bir savaş çıkması halinde Yunanistan'ın yalnız kalacağını ifade eden Erim, "Bu ülkelere elbette silah ve finansal destek sağlayacaklar ama mevcut gerilim savaş haline dönüşürse, ne Fransa ne de BAE askerleri bu savaşta olmayacak. Bu savaş ne Paris'te ne de Abu Dabi'de olacak. Bu savaş adalarda ve Yunanistan ana karalarında olacak. Atina'nın bunu hızlı şekilde anlaması gerekir"

TSK kritik hedefleri TRLG-230 ile vurmaya hazırlanıyor: Doğu Akdeniz ve Ege'de oyun değiştirici rol üstlenecek
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Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne?
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Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne?
Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın enerji rekabeti, NAVTEX savaşı ve kıta sahanlığı geriliminin merkezinde Meis Adası var. Yunanistan ve Türkiye'yi çatışmanın eşiğine getiren bu adanın statüsüne ilişkin hangi ülke, neyi savunuyor? Çatışma Hattı'nın perde arkasına gelin birlikte bakalım..


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