Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Yunanistan yeni provokasyona hazırlanıyor Türkiye Akdenizdeki doğu sınırlarında acilen MEB ilan etmeli
AVRUPA

Yunanistan yeni provokasyona hazırlanıyor: Türkiye Akdeniz'deki doğu sınırlarında acilen MEB ilan etmeli

Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlandırma anlaşması ile Akdeniz'deki batı sınırlarını belirleyen Türkiye, Yunanistan başta olmak üzere birçok ülkeyi rahatsız etti. Bu anlaşma sonrası Doğu Akdeniz'de adalar üzerinden hak iddia eden Yunanistan hükümeti, bölgede psikolojik üstünlük sağlamak için Mısır ve İtalya ile anlaşmalar imzaladı. Yunanistan'ın önümüzdeki günlerde Meis Adası'nı kullanmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile MEB anlaşması imzalayabileceğini belirten Genelkurmay İstihbarat Daire Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, "Türkiye bu provokasyona karşı bir an evvel Akdeniz'de doğu sınırlarını belirlemesi gerekir. Türkiye sanki İsrail ve Mısır ile anlaşmış gibi burada münhasır ekonomik bölge ilanını hemen yapmalıdır" dedi.

Hasan Hız Yeni Şafak
Uzmanlar, Türkiye'nin Akdeniz'in doğu sınırlarında MEB ilan etmesi gerektiğini söylüyor.
Uzmanlar, Türkiye'nin Akdeniz'in doğu sınırlarında MEB ilan etmesi gerektiğini söylüyor.

Uluslararası Adalet Divanı kararlarına rağmen adalar üzerinden Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığı elde etmeye çalışan Yunanistan'ın son provokasyonları bölgede gerilimin artmasına neden oldu.

Yunanistan, Doğu Akdeniz'de hukuken hiçbir hakkı bulunmamasına rağmen, başta Fransa olmak üzere Avrupa Birliği'nin siyasi desteği ile üst üste provokasyonlara imza attı.

Türkiye'nin Libya'daki meşru hükümetle imzaladığı deniz yetki sınırlandırma anlaşmasını tanımadığını açıklayan Yunanistan, ardından da Mısır ve İtalya ile MEB anlaşması imzaladı.

Bölgedeki gelişmeleri Yeni Şafak'a değerlendiren Genelkurmay İstihbarat Daire Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Yunanistan'ın yeni provokasyonlara hazırlandığını savundu.

"TÜRKİYE ACİLEN MEB İLAN ETMELİ"

Önümüzdeki günlerde Yunanistan'ın Meis Adası'nı kullanarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalayabileceğini belirten Pekin, "Türkiye zaten Libya ile imzaladığı anlaşma ile Doğu Akdeniz'deki batı sınırlarını belirledi. Sıra doğu sınırlarında. Burada sanki İsrail ve Mısır ile anlaşma yapmış gibi 'münhasır ekonomik bölge' ilanı hemen yapılmalı. Bu iki ülke ile birlikte doğu sınırlarını belirleriz, zaten bu bölgeler bizim olur" uyarısında bulundu.

Savaşı göze alması Yunanistan'ın felaketi olur: Ne karayı ne de adaları savunabilirler
DÜNYA
Savaşı göze alması Yunanistan'ın felaketi olur: Ne karayı ne de adaları savunabilirler

"TÜRKİYE TAHRİK EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Doğu Akdeniz'deki temel konunun artık enerji değil, güvenlik sorunu olduğuna dikkat çeken Pekin, Türkiye'nin kışkırtılmaya çalışıldığını ifade etti:

"Fransa doğrudan, Almanya ve diğer ülkeler Yunanistan'a dolaylı yardımlar yaparak Türkiye'yi tahrik ediyor. 'Türkiye'nin bir hatası görülse de dünya kamuoyunda zora düşürsek' diye hareket ediyorlar. Yunanistan Meis Adası'na 30 adam göndermiş, bin komando tugayı gönderse ne olur? F-16'lar dört tane bomba atar, burada asker kalmaz. Yunanistan'ın bunu yapma amacı var. Ben bunu buraya adam gönderirim, burada bunu da yaparım diyor. 2 bin adanın hepsine asker gönderseler konuşturulursa, Yunanistan karasında savaşacak asker kalmaz.

  • Yunanistan'ın bu adımları Türkiye'yi kışkırtma amacı taşıyor. Türkiye'nin bu konularda provoke edilmemesi ve tahrik olmaması gerekiyor. Bütün alarm tedbirlerini alıp, öne diplomasiyi koyması gerekir."

Yunanistan uluslararası hukuku çiğniyor: Batı Trakya Türkleri Sevr'i yırtıp atma hakkına sahip!
DÜNYA
Yunanistan uluslararası hukuku çiğniyor: Batı Trakya Türkleri Sevr'i yırtıp atma hakkına sahip!

FRANSA TÜRKİYE'Yİ RAKİP OLARAK GÖRÜYOR

Fransa ile Türkiye arasında yaşanan rekabete de dikkat çeken Pekin, "Sahel bölgesinde, Afrika ve Ortadoğu'da iki ülkenin rekabeti var. İki ülke de bu bölgelerde hakimiyetini genişletmek istiyor. Bu rekabeti önlemek için farklı şekillerde Yunanistan kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne?
OYNAT 03:49
Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne?
Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın enerji rekabeti, NAVTEX savaşı ve kıta sahanlığı geriliminin merkezinde Meis Adası var. Yunanistan ve Türkiye'yi çatışmanın eşiğine getiren bu adanın statüsüne ilişkin hangi ülke, neyi savunuyor? Çatışma Hattı'nın perde arkasına gelin birlikte bakalım..


Abone Ol Google News
30 ilde büyük operasyon

30 ilde büyük operasyon
Dört maddelik tavsiye

Dört maddelik tavsiye

​DSÖ okullara güvenli dönüş önlemlerini açıkladı.
Yunanistan yeni provokasyona hazırlanıyor: Türkiye Akdenizdeki doğu sınırlarında acilen MEB ilan etmeli

20 modelde<br>yeni fiyatlar!

20 modelde
yeni fiyatlar!

ÖTV düzenlemesi ile fiyatı düşen de var artan da..
İlk gecede<br>25 ton yakaladılar

İlk gecede
25 ton yakaladılar

​Balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek sezonu açtı.
Polis her yerde<br>o aracı arıyor

Polis her yerde
o aracı arıyor

Uygulamadan polis motosikletine çarparak kaçtı.
Türkiye'ye müdahale hakkı doğdu

Türkiye'ye müdahale hakkı doğdu

​Yunanistan gayri askeri statüde bulunan adalara asker taşıyor.
Mısır halkına<br>teşekkürler

Mısır halkına
teşekkürler

​Areda Survey'in Mısır halkına yönelik anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Göreve devam edecek

Göreve devam edecek

​Attığın her adımı not ediyoruz Yunanistan!
Kovid-19<br>işkence kampı

Kovid-19
işkence kampı

Göçmenler koronavirüs yaydıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp işkenceye uğruyor.
ABD'li vekilden teşekkür

ABD'li vekilden teşekkür

​Türk toplumumun desteği bizleri sevindirdi ve minnettarız.
Adana'da<br>göz gözü görmedi

Adana'da
göz gözü görmedi

​Gece saatlerinde bastıran sis sonrası Adanalılar zor anlar yaşadı.
Lavrov<br>PKK'yı ağırladı

Lavrov
PKK'yı ağırladı

​Rusya ve PKK/YPG arasında beş maddelik anlaşma imzalandı.
İki aşamada uzaya

İki aşamada uzaya

​​Türkiye uzay rekabetinde ben de varım demeye hazırlanıyor.
Gece saatlerinde<br>FETÖ operasyonu

Gece saatlerinde
FETÖ operasyonu

30 ilde başlatılan operasyonda 76 kişi aranıyor.
Afetin<br>izleri silinecek

Afetin
izleri silinecek

Erdoğan afet bölgesi Giresun'da atılacak tüm adımları sıraladı.
Halfeti'de<br>HDP provokasyonu

Halfeti'de
HDP provokasyonu

​HDP'li vekil Halfeti'deki parkta gösteri yaptı hedefine ulaşamayınca belediye başkanını hedef aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.