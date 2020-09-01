Yunanistan yeni provokasyona hazırlanıyor: Türkiye Akdeniz'deki doğu sınırlarında acilen MEB ilan etmeli

Uluslararası Adalet Divanı kararlarına rağmen adalar üzerinden Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığı elde etmeye çalışan Yunanistan'ın son provokasyonları bölgede gerilimin artmasına neden oldu.

Yunanistan, Doğu Akdeniz'de hukuken hiçbir hakkı bulunmamasına rağmen, başta Fransa olmak üzere Avrupa Birliği'nin siyasi desteği ile üst üste provokasyonlara imza attı.

Türkiye'nin Libya'daki meşru hükümetle imzaladığı deniz yetki sınırlandırma anlaşmasını tanımadığını açıklayan Yunanistan, ardından da Mısır ve İtalya ile MEB anlaşması imzaladı.

Bölgedeki gelişmeleri Yeni Şafak'a değerlendiren Genelkurmay İstihbarat Daire Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Yunanistan'ın yeni provokasyonlara hazırlandığını savundu.

"TÜRKİYE ACİLEN MEB İLAN ETMELİ"

Önümüzdeki günlerde Yunanistan'ın Meis Adası'nı kullanarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalayabileceğini belirten Pekin, "Türkiye zaten Libya ile imzaladığı anlaşma ile Doğu Akdeniz'deki batı sınırlarını belirledi. Sıra doğu sınırlarında. Burada sanki İsrail ve Mısır ile anlaşma yapmış gibi 'münhasır ekonomik bölge' ilanı hemen yapılmalı. Bu iki ülke ile birlikte doğu sınırlarını belirleriz, zaten bu bölgeler bizim olur" uyarısında bulundu.

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"TÜRKİYE TAHRİK EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Doğu Akdeniz'deki temel konunun artık enerji değil, güvenlik sorunu olduğuna dikkat çeken Pekin, Türkiye'nin kışkırtılmaya çalışıldığını ifade etti:

"Fransa doğrudan, Almanya ve diğer ülkeler Yunanistan'a dolaylı yardımlar yaparak Türkiye'yi tahrik ediyor. 'Türkiye'nin bir hatası görülse de dünya kamuoyunda zora düşürsek' diye hareket ediyorlar. Yunanistan Meis Adası'na 30 adam göndermiş, bin komando tugayı gönderse ne olur? F-16'lar dört tane bomba atar, burada asker kalmaz. Yunanistan'ın bunu yapma amacı var. Ben bunu buraya adam gönderirim, burada bunu da yaparım diyor. 2 bin adanın hepsine asker gönderseler konuşturulursa, Yunanistan karasında savaşacak asker kalmaz.

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Yunanistan'ın bu adımları Türkiye'yi kışkırtma amacı taşıyor. Türkiye'nin bu konularda provoke edilmemesi ve tahrik olmaması gerekiyor. Bütün alarm tedbirlerini alıp, öne diplomasiyi koyması gerekir."

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FRANSA TÜRKİYE'Yİ RAKİP OLARAK GÖRÜYOR

Fransa ile Türkiye arasında yaşanan rekabete de dikkat çeken Pekin, "Sahel bölgesinde, Afrika ve Ortadoğu'da iki ülkenin rekabeti var. İki ülke de bu bölgelerde hakimiyetini genişletmek istiyor. Bu rekabeti önlemek için farklı şekillerde Yunanistan kullanılıyor." ifadelerini kullandı.