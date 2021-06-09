Gündem Diyanet İşleri Başkanı Erbaştan araştırma görevlisi Neşe Nur Akkayaya yapılan saldırıya kınama
ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya yapılan saldırıya kınama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başörtüsünden dolayı saldırıya maruz kalan akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek, saldırıyı ve saldırganı şiddetle kınadığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaştan araştırma görevlisi Neşe Nur Akkayaya yapılan saldırıya kınama
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Küresel bir tehdit olan İslam düşmanlığının çeşitli tezahürlerini ne yazık ki ülkemizde bile görmekteyiz. Bir insanın kutsal değerine tahammülü olmayan, nefret söyleminde bulunan ve şiddet uygulayan bu kirli zihinlerin her zaman karşısında, sevgi ve kardeşliğin yanında olacağız.

Başörtüsünden dolayı saldırıya maruz kalan genç kardeşimiz akademisyen Neşe Nur Akkaya Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu saldırıyı ve saldırganı şiddetle kınıyor ve telin ediyorum."

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