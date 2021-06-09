Bitmeyen zorbalık

İstanbul Nişantaşı’nda 28 Şubat zihniyeti hortladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Tarihi’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Neşe Nur Akkaya, arkadaşıyla Nişantaşı Mıstık Parkı’nda otururken saldırıya uğradı. Başörtüsü nedeniyle Akkaya’ya önce sözlü bir şekilde taciz eden saldırgan Eray Çakın, daha sonra elindeki bir cisimle defalarca genç kadının suratına vurdu.

ÖNCE SÖZLÜ TACİZ SONRA DARP

Teşvikiye Mahallesi’nde bulunan Mıstık Parkı’nda gerçekleşen olayda, zanlı Eray Çakın’ın, iki genç kadını önce sözlü şekilde rahatsız ettiği daha sonra ise Neşe Nur Akkaya’yı darp ettiği polis tutanaklarına da yansıdı. Akkaya polise verdiği ifadede, yanındaki arkadaşı Yasemin F. ile parktaki kediyi sevip daha sonra kenara bıraktıklarını, bu sırada Eray Çakın isimli şahsın, “Bayan kediyi bu şekilde darp edemezsiniz” dediğini belirtti.

GÜNDEM Nişantaşı’nda parkta oturan başörtülü kadınlara “Burada sizin gibileri istemiyoruz” tacizi ve yumruklu saldırı

Eray Çakın

SİZİ BURADA İSTEMİYORUM!

Eray Çakın’ın kadına saldırmadan önce başörtülü olduğu için söylediği sözler ise, “28 Şubat zihniyeti hortladı” dedirtti. Akkaya ifadesinde, Çakın’ın parktaki kediyi darp ettiği iddiasıyla bağırmaya başladığını ifade ederek “Ben ‘kediyi darp etmedim, ben de zaten kedi besliyorum’ dedim. Bu sefer oturduğu yerden bize hitaben, ‘Sizin gibileri burada istemiyoruz. Gaziosmanpaşa’ya gidin. Burası kedi parkı, ben sizden rahatsız oluyorum, burada yaşayamazsınız, buradan gidin’ dedi. Ben de ‘Ben zaten burada yaşıyorum, rahatsız oluyorsanız siz buradan gidin’ dedim” diye konuştu.

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DEFALARCA VURDU