Diyanet'ten men savcılıktan gözaltı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hac kuralarında sahte belgelerle usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle organizasyonlardan men ettiği 4 özel şirketle ilgili yargı da harekete geçti. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı, 3 şüpheli aranıyor.

DİYANET İŞLERİ MEN ETTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişleri, 2018 yılında yaptığı incelemede hac ve umre organizasyonu yapan 4 şirketin sahte belgelerle vatandaşlar adına kayıt oluşturduğunu tespit etmişti. İncelemelerin ardından 2 şirkete 1 yıl, bir şirkete 3 yıl men cezası vermişti. Bir şirket hakkında ise kınama kararı çıkmıştı. 4 şirketle ilgili yargı süreci de başladı. 14 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı, 10 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla firmaların iki türlü usulsüzlük yaptığı tespit edildi. Birinci yöntemde, TC kimlik numaraları üzerinden sahte kayıtları oluşturup hac ve umre kurasına katıldığı belirlendi.

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SAHTE HACI ADAYI

Firmalar, hacı kayıtlarını Suudi Arabistan’a göndererek kontenjanın firma için netleşmesini sağlıyor. Bu dilekçeleri Diyanet İşleri Başkanlığı’na gönderen firmalar, hacı adayının bazı nedenlerden dolayı hacca gidemediğini bu nedenle yedek listeden hacı adayı talebinde bulunuyor. Suudi Arabistan’ın kesinleştirdiği listenin boşa gitmesini istemeyen Diyanet İşleri Başkanlığı da yedek listede bulunan gerçek hacı adaylarını firmalara yönlendiriyor. Yedek listeden yönlendirilen ve sürprizle karşılaşan gerçek hacı adaylarına ise firmalar fahiş fiyat öneriyor. Hacca gitme fırsatını kaçırmak istemeyen gerçek hacı adayları da ücreti ödeyebilmek için ev veya araçlarını satarak firmalara ödeme yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı başmüfettişi tarafından hazırlanan raporda da binlerce sahte hacı kaydı oluşturduğu, dilekçelerin çoğunluğunu ıslak imzalı olarak hazırladığı tespit edildi. İkinci yöntemde devreye bazı müftülük personellerinin girdiği öğrenildi. Personellerin, hacı adaylarını aradığı, gidemeyenlerin isimlerini firmalara verdiği tespit edildi.

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