Gündem Umrede rahatsızlanan iki Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiyeye getirildi
İSTANBUL

Umrede rahatsızlanan iki Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi

Umre için gittikleri Suudi Arabistan'da rahatsızlanan iki Türk vatandaşı, akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla yurda getirildi.

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Haber Merkezi İHA
Umrede rahatsızlanan iki Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi
​Umrede rahatsızlanan iki Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi.

Umre yapmak üzere gittiği Suudi Arabistan'da zatürre teşhisi koyulan ve solunum yetmezliği nedeniyle Mekke’de tedavi altına alınan G.Ö. (49) ile beyin kanaması geçiren Z.A. (58) tedavileri yapılmak üzere akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile Türkiye’ye getirildi.

Hastaları taşıyan ambulans uçak saat 23.00’da İstanbul Atatürk Havalimanı’na indi. Hastalardan solunum yetmezliği yaşayan G.Ö. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne, beyin kanaması geçiren Z.A. ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ambulanslar ile nakledildi.

“İlk hastamız solunum cihazına bağlı durumu kritik, diğer hastamız hastalığın riskli dönemini atlatmış”

Ambulans uçakta görevli olan Acil Tıp Uzmanı Dr. Güven Kırımlı, hastalarla ilgili bilgiler vererek, “Bugün iki hastamız için Cidde’ye gittik Sağlık Bakanlığımızın bize tahsis ettiği görev doğrultusunda. Hastalarımızdan biri 50 yaşında kuş gribine bağlı solunum yetmezliği ve zatüre tablosu nedeniyle solunum cihazına bağlı bir hastaydı. İlk hastamız olarak onu aldık Çam ve Sakura hastanesine teslim edilmek üzere yola çıkardık. Diğer hastamız da 58 yaşında bir bayan hastamız o da baş ağrısı şikayetiyle Cidde’ye gidiyor ve beyin kanaması olduğu saptanıyor. Bir kaç müdahaleden sonra genel durumu iyi ama ileri tedavilerinin tamamlanması amacıyla ülkemize getirildi. Onu da Sadi Konuk hastanesine gönderilmek üzere ambulanstaki arkadaşlarımıza teslim ettik. İlk hastamız solunum cihazına bağlı durumu kritik, diğer hastamız hastalığın riskli dönemini atlatmış artık fizik tedavi ön planda” dedi.

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