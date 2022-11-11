Ailenin önemi tezhip sergisinde vurgulandı

Milli Kütüphane’de sanatseverleri ağırlayan sergi, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi tarafından organize edildi. Tezhip atölyesi öğrencileri ve sanat koordinatörü Semra Ata’nın iş birliği ile hazırlanan serginin açılışını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptı. Erbaş, sergi için “Toplumumuzun bel kemiğini oluşturan aileye önem veriyoruz. Ailenin bel kemiğini de kadın oluşturuyor ve onu gençlik faaliyetlerimiz ile taçlandırdığımız zaman milletimize çok büyük hizmetler yapmış oluyoruz” dedi. Erbaş, tezhip sanatının önemine dikkati çekerek “Esasında bunlar medeniyetimizin en önemli sanat çeşitlerindendir. Hele tezhip sanatı, Kur’an-ı Kerim’in Hüsn-ü Hat ile yazılıp o sayfaların kenarlarındaki süslemeler, tezhip sanatının ne kadar önemli olduğunu gösterir” ifadelerini kullandı.

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2015 yılından beri hazırlanan sergi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan sanat koordinatörü Semra Ata da eserlerin ortaya çıkış aşamalarını anlattı. Ata, “Öğrencilerim ile birlikte yürüttüğümüz bu projede, “Esma-i Nebi, Esma-i Hüsna ve ismi Nebiden isimler var. Her bir tasarım tek olma özelliğine sahip. O yüzden manevi boyutu çok yüksek bir çalışma. Çalışmalar çiziminden tasarım aşamasına kadar öğrencilerin. Hatlarımız hattatlarımız tarafından yazıldı, tezyinatı da öğrencilerimiz tarafından 22 ayar altın kullanılarak yapıldı ve böyle bir sergi ortaya çıktı” diye konuştu.