Diyarbakır merkezli organize suç örgütü operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin altı ay süren takipleri sonucu tespit ettiği, Diyarbakır ve İstanbul’da bulunan 26 şüpheliye yönelik 32 adrese, 300 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden silahlı suç örgütü yöneticisi olduğu öne sürülen G.R, polisleri görünce camdan atlayıp kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

G.R'nin aracında çok miktarda nakit para bulundu.

G.R'nin sözde "iş insanı" olduğu, yasa dışı bahisten elde ettiği gelirle İstanbul'da eşi olarak tanıttığı kız arkadaşı üzerine lüks eğlence mekanı açtığı, yakalanmamak için banka hesapları kullanmadığı, büyük miktardaki suç gelirlerini kripto paraya aktardığı tespit edildi.

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Örgüt üyelerinin Diyarbakır ve İstanbul'da bulunan çok sayıda ofis üzerinden yasa dışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri, çevrelerinde bulunan, kandırdıkları kişiler ve yakınlarına banka hesabı açtırarak para transferlerini gerçekleştirdikleri, yasa dışı bahisten elde ettikleri yüksek kazancı, fark edilmemesi için kripto para birimlerine dönüştürdükleri, aktif olarak kullanıldığı değerlendirilen üç Tether (USDT) cüzdanı ve bir Bitcoin (BTC) cüzdanı bulunduğu tespit edildi.

Suç örgütü üzerinden çoğunluğu kripto paralarla olmak üzere bir buçuk milyar lirayı aşkın para akışının olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri para ile lüks bir yaşam sürdükleri belirlenirken, şüphelilere ait çok sayıda araç, iş yeri ve ikamette aramalar sürüyor.

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Emniyet yetkilileri, ele başılığını G.R'nin yaptığı silahlı yasa dışı bahis çetesinin ülkedeki en büyük yasa dışı bahis örgütlerinden biri olduğunu belirtti.

FOTOĞRAF 11 Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da yakalanmasının yıl dönümünü öncesinde terör örgütü PKK’ya operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda koçbaşıyla kapıları açarak eve giren özel harekat timi söz konusu şüpheli şahısları kelepçe takarak gözaltına alındı. Şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adana’da 15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon çok sayıda gözaltı var Adana’da 15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon çok sayıda gözaltı var Adana’da 15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon çok sayıda gözaltı var Adana’da 15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon çok sayıda gözaltı var 15 Şubat öncesi PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Adana'da, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü öncesinde terör örgütü PKK'ya şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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