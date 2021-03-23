Diyarbakır'da HDP'li il başkanının yargılandığı terör davasında tahliye kararı

Diyarbakır'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve " terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklu yargılanan HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan ve parti yöneticisi Hülya Alökmen Uyanık'ın tahliyesine karar verildi.

Duruşma, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında, Ceylan ve Uyanık'ın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Ceylan ve Uyanık, suçlamaları reddederek, tahliye talebinde bulundu. Savunmaların ardından mahkeme, Ceylan ve Uyanık'ın tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İstenen ceza ne?

İddianamede, HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan ve parti yöneticisi Hülya Alökmen Uyanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve " terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8,5 yıldan 20 yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

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HDP binasında PKK paçavraları

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında 22 Ekim 2020'de HDP il binasında polis ekiplerince arama yapılmış, çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzemeler, toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap, dergi ve gazete, terör örgütü elebaşının resminin bulunduğu poster, resim ve tişört, terör örgütü YPG/PKK'nın flamasının olduğu bez parçaları ele geçirilmişti.