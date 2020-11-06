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Gündem İlk kez somut dosya oluşacak Terör örgütü PKKnın kaçırdığı çocukların bilgileri olan ajanda HDP binasından çıktı
DİYARBAKIR

İlk kez somut dosya oluşacak: Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukların bilgileri olan ajanda HDP binasından çıktı

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binasına 22 ekim günü, yasa dışı pankart asıldığı gerekçesiyle terör operasyonu düzenlendi. Binada, içerisinde PKK'lı teröristlerin sicil bilgilerinin yer aldığı ajanda bulundu. Ajandada yer alan bilgilerde, HDP binası önünde eylem yapan çok sayıda ailenin, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bilgileri de yer aldı. Güvenlik kaynakları, ajandada ismi çıkan teröristlerin, HDP aracılığıyla örgüte gönderildiğine dair güçlü şüphelerinin bulunduğunu belirterek, bu yönde araştırmalarını sürdürüyor. İddialar ispatlanırsa, PKK terör örgütünün insan kaynağını HDP üzerinden sağladığına ilişkin ilk kez somut bir dosya oluşacak.

Haber Merkezi DHA
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasına, yasa dışı pankart asıldığı gerekçesiyle terör operasyonu düzenlendi.
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasına, yasa dışı pankart asıldığı gerekçesiyle terör operasyonu düzenlendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapmasında, yasa dışı pankart asıldığı gerekçesiyle İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Ekim günü HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasına terör operasyonu düzenlendi.

  • Binada 7 saat süren arama gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında binanın tüm katlarını arayan polis ekipleri, bilgisayarlar, dijital cihazlar ve suç unsuru olabileceği değerlendirilen bazı belgelere el koydu. Binada yapılan arama sırasında, gizli bir bölmeye saklanmış bir ajanda da ele geçirildi. Ajandayı inceleyen polis, çok sayıda terör örgütü PKK üyesinin, örgütteki sicil bilgileri, kişisel bilgileri ve ailelerine dair bilgilerin olduğunu tespit etti. Ajandada bulunan isimleri bulunan PKK’lı teröristlerin bir kısmının güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarda öldürülen, bir kısmının ise halen sağ olduğu değerlendirilen örgüt üyeleri olduğu belirtildi.

DHA
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasına, yasa dışı pankart asıldığı gerekçesiyle terör operasyonu düzenlendi.

Çocuğu kaçırılan aileler HDP'den bu fotoğrafla hesap soruyor
OYNAT 00:00
Çocuğu kaçırılan aileler HDP'den bu fotoğrafla hesap soruyor
Çocukları HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasının duvarına astıkları resimle HDP'lilerden hesap soruyor.

EYLEM YAPAN AİLELERİN ÇOCUKLARININ BİLGİLERİ ÇIKTI

Ele geçirilen ajandada, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarını geri almak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylem yapan ailelerle ilgili çarpıcı bir bilgiye de ulaşıldı. Ajandayı inceleyen terör ve istihbarat uzmanları, HDP önünde eylem yapan çok sayıda ailenin PKK terör örgütüne katılan çocuklarına ait bilgilere de rastladı. Ajandada, eylem yapan ailelerin çocuklarının örgüt içindeki kod adları, sicil bilgileri, memleketleri gibi bilgilerin yer aldığı tespit edildi.

  • Araştırmalarını sürdüren terör uzmanları, ajandada ismi çıkan teröristlerin HDP aracılığıyla örgüte gönderildiğine dair güçlü şüphelerinin olduğunu söyledi. HDP önünde eylem yapan çok sayıda ailenin çocuklarına ait bilgilerin ajandada çıkmasının, şüphelerini artırdığını ifade eden güvenlik kaynakları, bu yönde araştırmalarını sürdürdüklerini belirtti.

DHA
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasına, yasa dışı pankart asıldığı gerekçesiyle terör operasyonu düzenlendi.

PKK tarafından çocukları kaçırılan ailelerin Şırnak'taki eylemi giderek büyüyor: Her yer kırmızı beyaza büründü
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Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, kadınlar ile şehit ve gazi yakınları Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı önüne gelerek protesto eylemi yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binası önüne gelen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla ve PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, 'Kahrolsun PKK' 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.
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Kadınların HDP il binası önündeki 9'uncu haftaki eylemleri de yine partililer tarafından engellenmek istendi. HDP’lilerin ses sistemlerinden yüksek tonda müzik yayını ve slogan atması kadınların eylem yapmasını engelleyemedi.
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2014'te 17 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan inşaat işçisi oğlu Veysi için İdil ilçesinden geldiğini söyleyen Sakine Kartal, her hafta bu eylemi sürdüreceklerini ifade etti. Kartal, Ben oğlumu görmek istiyorum. Oğlumu bana versinler. Ben oğlumun peşindeyim. Oğlum için ölmeye hazırım. Hiç kimsenin çocuğu sahipsiz değildir. Kendi çocuklarını başka devletlere gönderiyorlar, bizim çocuklarımızı kendilerine kurban ediyorlar. Yaşadığımız sürece, çocuğumuzu bulana kadar arayacağız. Oğlumuzu devletimize teslim etsinler. Oğlumuzu bize düşman yapmışlar. Bunu bize yapmaya hakları yok. Kendi oğullarını, eşlerini, kızlarını götürsünler madem istiyorlarsa. Her hafta buraya geleceğiz dedi.
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Terör örgütü PKK'nın ailesindeki 13 kişiyi şehit ettiğini anlatan Zehra Güngör ise Şehitlerimiz için buradayız. Annelerimiz çocuklarına kavuşana kadar biz buradayız. Yılmayacağız, yıkılmayacağız. Kahrolsun PKK. Ailemizden 13 kişiyi şehit ettiler. Allah kahretsin onları. Bundan 31 yıl önce ailemizi mahvettiler. Gece yarısı hamile kadınlarımızı uykuda öldürdüler. Hiç acımadılar diye konuştu.
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Yapılan açıklamaların ardından kadınlar sloganlar atarak dağıldı.
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PKK tarafından çocukları kaçırılan ailelerin Şırnak'taki eylemi giderek büyüyor: Her yer kırmızı beyaza büründü
Şırnak'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önündeki eylemi 9'uncu haftasına girdi. HDP'lilerin engellemelerine rağmen, kadınlar terör örgütü PKK'ya tepkilerini göstermeye kararlı bir şekilde devam ediyor.

PKK'YA KATILIMLARIN HDP ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİĞİ İLK KEZ BELGELENECEK

Son yıllarda, terör örgütü PKK'ya elamanın HDP ve müzahir kurumlarca karşıladığına ilişkin yaygın bir kanaat bulunuyor. HDP yöneticileri her ne kadar bunu inkar etse de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan neredeyse herkes, bu iddianın doğruluğunu teyit ediyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini başlatan anneler de çocuklarının en son burada görüldüğünü söylüyor.

  • Güvenlik birimleri, çocuk ve genç yaşta çoğu kişinin HDP binalarında ikna edilerek PKK terör örgütüne katılım sağlamaya zorlandığına dair bilgilere de sahip. Ancak bu iddialarla ilgili şu ana kadar somut bir bilgiye ulaşılamamıştı. Ajandanın incelenmesi sonucunda hakkında yoğun şüphe bulunan bu iddialar ispatlanırsa, terör örgütü PKK'ya katılımların HDP üzerinden gerçekleştiği iddiası ilk kez somut bir şekilde ispatlanmış olacak ve bir soruşturma dosyasına konu olacak.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve bu iddiayı da kapsayan 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Silahlı terör örgütü propagandasını yapmak' konulu soruşturma da devam ediyor. Soruşturma kapsamında 22 Ekim günü gözaltına alınan HDP il eşbaşkanları Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık, 30 Ekim günü çıkarıldıkları mahkemece ‘Silahlı terör örgütüne üye' olma suçundan tutuklanmıştı.

Çocuğu HDP'lilerce dağa kaçırılan baba: Kendi çocuğunuz yok mu?
OYNAT 01:29
Çocuğu HDP'lilerce dağa kaçırılan baba: Kendi çocuğunuz yok mu?
Diyarbakır Bağlar'da Fevziye Çetinkaya, 4'ü kız 11 çocuğundan 17 yaşındaki S. Çetinkaya'nın, 30 Ağustos'ta HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek, İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Anne Çetinkaya sabah saatlerinde, beraberinde eşi Şahap ve 4 çocuğu ile geldiği merkez Bağlar ilçesindeki HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı.

PKK'nın dağa kaçırdığı kızı için HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulundu
GÜNDEM
PKK'nın dağa kaçırdığı kızı için HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulundu

HDP çocukları PKK’ya satıyor
GÜNDEM
HDP çocukları PKK’ya satıyor

Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye tepki: Çocuklarımızı dış güçlere peşkeş çekiyorlar
FOTOĞRAF 26
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Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
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Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 19 oldu.
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Kars'ta 2014'te bir nakliye şirketinde işçi olarak çalıştığı sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kardeşi Özal için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemini sürdüren Fettah Aymaz, HDP'nin çocukları kaçırıp, dış güçlere peşkeş çektiğini söyledi. Kardeşinin terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasını isteyen Aymaz, Öncelikle İzmir'de yaşanan deprem için tüm İzmir halkına geçmiş olsun, depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kardeşime sesleniyorum buradan, gelsin güvenlik güçlerine teslim olsun, korkmasın bir şey olmayacak. Bir yolunu bulsun, ya da bizi arasın güvenlik güçlerine teslim olsun. Başkalarının oyununa gelmesin. HDP çocuklarımızı bizden alıyor dış güçlere peşkeş çekiyor. Kendi devletimizde, kendi toprağımızda huzurluyuz. Huzursuzluk yapanlar çocuklarımızı alıp, başkalarına peşkeş çekiyor. Biz çocuklarımızı istiyoruz, onları almadan buradan gitmeyeceğiz dedi.
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Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye tepki: Çocuklarımızı dış güçlere peşkeş çekiyorlar
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 154 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 429'uncu günde de sürüyor. 6 yıl önce 23 yaşındayken kaçırılan kardeşi Özal için oturma eylemi yapan Fettah Aymaz, kardeşine 'Teslim ol korkma bir şey olmayacak' diyerek seslendi. Aymaz, ayrıca "HDP çocuklarımızı bizden alıyor dış güçlere peşkeş çekiyor. Kendi devletimizde, kendi toprağımızda huzurluyuz. Huzursuzluk yapanlar çocuklarımızı alıp, başkalarına peşkeş çekiyor" dedi.
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