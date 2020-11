İlk kez somut dosya oluşacak: Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukların bilgileri olan ajanda HDP binasından çıktı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapmasında, yasa dışı pankart asıldığı gerekçesiyle İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Ekim günü HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasına terör operasyonu düzenlendi.

Binada 7 saat süren arama gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında binanın tüm katlarını arayan polis ekipleri, bilgisayarlar, dijital cihazlar ve suç unsuru olabileceği değerlendirilen bazı belgelere el koydu. Binada yapılan arama sırasında, gizli bir bölmeye saklanmış bir ajanda da ele geçirildi. Ajandayı inceleyen polis, çok sayıda terör örgütü PKK üyesinin, örgütteki sicil bilgileri, kişisel bilgileri ve ailelerine dair bilgilerin olduğunu tespit etti. Ajandada bulunan isimleri bulunan PKK’lı teröristlerin bir kısmının güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarda öldürülen, bir kısmının ise halen sağ olduğu değerlendirilen örgüt üyeleri olduğu belirtildi.

DHA HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasına, yasa dışı pankart asıldığı gerekçesiyle terör operasyonu düzenlendi.



EYLEM YAPAN AİLELERİN ÇOCUKLARININ BİLGİLERİ ÇIKTI

Ele geçirilen ajandada, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarını geri almak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylem yapan ailelerle ilgili çarpıcı bir bilgiye de ulaşıldı. Ajandayı inceleyen terör ve istihbarat uzmanları, HDP önünde eylem yapan çok sayıda ailenin PKK terör örgütüne katılan çocuklarına ait bilgilere de rastladı. Ajandada, eylem yapan ailelerin çocuklarının örgüt içindeki kod adları, sicil bilgileri, memleketleri gibi bilgilerin yer aldığı tespit edildi.

Araştırmalarını sürdüren terör uzmanları, ajandada ismi çıkan teröristlerin HDP aracılığıyla örgüte gönderildiğine dair güçlü şüphelerinin olduğunu söyledi. HDP önünde eylem yapan çok sayıda ailenin çocuklarına ait bilgilerin ajandada çıkmasının, şüphelerini artırdığını ifade eden güvenlik kaynakları, bu yönde araştırmalarını sürdürdüklerini belirtti.

FOTOĞRAF 8 Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, kadınlar ile şehit ve gazi yakınları Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı önüne gelerek protesto eylemi yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binası önüne gelen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla ve PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, 'Kahrolsun PKK' 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı. Kadınların HDP il binası önündeki 9'uncu haftaki eylemleri de yine partililer tarafından engellenmek istendi. HDP’lilerin ses sistemlerinden yüksek tonda müzik yayını ve slogan atması kadınların eylem yapmasını engelleyemedi. 2014'te 17 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan inşaat işçisi oğlu Veysi için İdil ilçesinden geldiğini söyleyen Sakine Kartal, her hafta bu eylemi sürdüreceklerini ifade etti. Kartal, Ben oğlumu görmek istiyorum. Oğlumu bana versinler. Ben oğlumun peşindeyim. Oğlum için ölmeye hazırım. Hiç kimsenin çocuğu sahipsiz değildir. Kendi çocuklarını başka devletlere gönderiyorlar, bizim çocuklarımızı kendilerine kurban ediyorlar. Yaşadığımız sürece, çocuğumuzu bulana kadar arayacağız. Oğlumuzu devletimize teslim etsinler. Oğlumuzu bize düşman yapmışlar. Bunu bize yapmaya hakları yok. Kendi oğullarını, eşlerini, kızlarını götürsünler madem istiyorlarsa. Her hafta buraya geleceğiz dedi. Terör örgütü PKK'nın ailesindeki 13 kişiyi şehit ettiğini anlatan Zehra Güngör ise Şehitlerimiz için buradayız. Annelerimiz çocuklarına kavuşana kadar biz buradayız. Yılmayacağız, yıkılmayacağız. Kahrolsun PKK. Ailemizden 13 kişiyi şehit ettiler. Allah kahretsin onları. Bundan 31 yıl önce ailemizi mahvettiler. Gece yarısı hamile kadınlarımızı uykuda öldürdüler. Hiç acımadılar diye konuştu. Yapılan açıklamaların ardından kadınlar sloganlar atarak dağıldı. PKK tarafından çocukları kaçırılan ailelerin Şırnak'taki eylemi giderek büyüyor: Her yer kırmızı beyaza büründü Şırnak'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önündeki eylemi 9'uncu haftasına girdi. HDP'lilerin engellemelerine rağmen, kadınlar terör örgütü PKK'ya tepkilerini göstermeye kararlı bir şekilde devam ediyor. BiP'te paylaş

PKK'YA KATILIMLARIN HDP ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİĞİ İLK KEZ BELGELENECEK

Son yıllarda, terör örgütü PKK'ya elamanın HDP ve müzahir kurumlarca karşıladığına ilişkin yaygın bir kanaat bulunuyor. HDP yöneticileri her ne kadar bunu inkar etse de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan neredeyse herkes, bu iddianın doğruluğunu teyit ediyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini başlatan anneler de çocuklarının en son burada görüldüğünü söylüyor.

Güvenlik birimleri, çocuk ve genç yaşta çoğu kişinin HDP binalarında ikna edilerek PKK terör örgütüne katılım sağlamaya zorlandığına dair bilgilere de sahip. Ancak bu iddialarla ilgili şu ana kadar somut bir bilgiye ulaşılamamıştı. Ajandanın incelenmesi sonucunda hakkında yoğun şüphe bulunan bu iddialar ispatlanırsa, terör örgütü PKK'ya katılımların HDP üzerinden gerçekleştiği iddiası ilk kez somut bir şekilde ispatlanmış olacak ve bir soruşturma dosyasına konu olacak.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve bu iddiayı da kapsayan 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Silahlı terör örgütü propagandasını yapmak' konulu soruşturma da devam ediyor. Soruşturma kapsamında 22 Ekim günü gözaltına alınan HDP il eşbaşkanları Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık, 30 Ekim günü çıkarıldıkları mahkemece ‘Silahlı terör örgütüne üye' olma suçundan tutuklanmıştı.

OYNAT 01:29 Çocuğu HDP'lilerce dağa kaçırılan baba: Kendi çocuğunuz yok mu? Diyarbakır Bağlar'da Fevziye Çetinkaya, 4'ü kız 11 çocuğundan 17 yaşındaki S. Çetinkaya'nın, 30 Ağustos'ta HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek, İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Anne Çetinkaya sabah saatlerinde, beraberinde eşi Şahap ve 4 çocuğu ile geldiği merkez Bağlar ilçesindeki HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı.

