PKK'nın dağa kaçırdığı kızı için HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulundu

Diyarbakır'da çocukları kaçırılan ailelerin başlattığı oturma eylemine katılan ancak bypass ameliyatı olmak için yaşadığı İzmir'e dönen Mehmet Laçin, burada HDP İzmir il binası önünde aralıklarla sürdürdüğü eylemine devam ediyor. Polis güvenliği eşliğinde üzerine astığı Türk bayrağıyla nöbet tutan Laçin, kucağında kızı Gamze'nin çerçevelettirdiği fotoğrafını taşıyor.

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Laçin, kucağında kızı Gamze'nin çerçevelettirdiği fotoğrafını taşıyor.

Kocaeli'de, boşandığı eşiyle birlikte yaşayan kızı Gamze'nin, 2011 yılında önce İstanbul'a geçtiğini ve HDP il binasında eğitim aldığını iddia eden Laçin, "Avukatlarıma vekalet verdim. Suç duyurusunda bulundular. 2 milyon lira tazminat istedik. İnşallah ben kızıma kavuşurum. Benim HDP ile uğraşmak gibi bir amacım yok. Para almak para vermek değil benim amacım. Benim tek amacım kızıma kavuşmak. Artık dayanma gücüm kalmadı. HDP genelde kızları pikniğe götürme yalanı ile kandırıp, HDP binasından dağa götürüyor. Kimilerini de para verip kandırıyorlar. Ayakçıları var bunların. Para karşılığında alıp götürüyorlar" dedi.

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Laçin, kucağında kızı Gamze'nin çerçevelettirdiği fotoğrafını taşıyor.

'KIZIM ÖLÜ MÜ SAĞ MI BİLMİYORUM'

Kızı Gamze'nin 9 yıldır ortalarda olmadığını söyleyen Mehmet Laçin şöyle devam etti: