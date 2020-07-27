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Gündem HDP çocukları PKKya satıyor
DİYARBAKIR

​Diyarbakırlı annelerden önemli açıklamalar: HDP çocukları PKK’ya satıyor

HDP çocukları PKK’ya satıyor

Diyarbakır’da 328. gününe giren nöbette anne-babalar, evlatlarının kaçırılmasına aracılık eden HDP’ye öfkeli. Şevket Bingöl, “HDP ne yapıyor? Çocuklarımızı para karşılığı PKK’ya teslim ediyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyarbakır’da annelerin başlattığı eylem 328. gününe girdi.
Diyarbakır’da annelerin başlattığı eylem 328. gününe girdi.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdüren Diyarbakır anneleri, Kurban Bayramı’nı evlatlarıyla geçirmek istiyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 328. gününe girdi.

BURADAN KALKMAYACAĞIM

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Nazlı Sancar, kızı Şeyma’dan 9 yıldır haber alamadığını söyledi. Yıllardır evlat hasretiyle yanıp tutuştuğunu ifade eden Sancar, “Bu bayramı kızımla geçirmek istiyorum” dedi.

ÇOCUKLARIMIZI İSTİYORUZ

Oğlu Tuncay Bingöl için eylem yapan baba Şevket Bingöl de eylemleri süresince HDP’den kendilerine bir açıklama yapılmadığını belirtti. “Bayram geldi herkes sevenleriyle çocuklarıyla mutlu oluyor. Biz HDP’nin kapısında çocuklarımızı bekliyoruz.” diyen Bingöl, şunları kaydetti: “HDP siyasi bir parti değildir. HDP sadece PKK’nın propagandasını PKK’nın dediğini yapıyor. Eğer bizi temsil etselerdi yanımızda oturup PKK’dan çocuklarımızı isterlerdi. HDP ne yapıyor? Çocuklarımızı para karşılığı PKK’ya teslim ediyor. Çocuklarımızı bunlardan istiyoruz.” Evlat nöbetindeki acılı baba Süleyman Aydın ise, “HDP’liler kapımıza kadar gelip eylemimizi sonlandırmamızı istiyor” dedi.

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