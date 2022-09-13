Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5-11 Eylül'de kent genelinde 132 operasyon düzenlendi.

Baskınlarda 158 şüpheli, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 56 kilo 303 gram esrar, 6 kilo 451 gram metamfetamin, 1 kilo 525 gram skunk maddesi, 140 kök Hint keneviri, 24 sentetik ecza maddesi, 56 ecstasy ile bir miktar kokain ve eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrolle olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

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