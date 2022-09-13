Gündem Diyarbakırdaki uyuşturucu operasyonu 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
DİYARBAKIR

Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Diyarbakır'da, polisin düzenlediği 132 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 158 şüpheliden 11'i, tutuklandı, iki şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Diyarbakırda uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5-11 Eylül'de kent genelinde 132 operasyon düzenlendi.

Baskınlarda 158 şüpheli, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 56 kilo 303 gram esrar, 6 kilo 451 gram metamfetamin, 1 kilo 525 gram skunk maddesi, 140 kök Hint keneviri, 24 sentetik ecza maddesi, 56 ecstasy ile bir miktar kokain ve eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrolle olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı
GÜNDEM
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
GÜNDEM
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Burası Cehennem Kapısı

Burası Cehennem Kapısı

​Girişi yasaklanmıştı: Dünyanın her yerinden görmeye geliyorlar.
90 km hız yapabiliyor

90 km hız yapabiliyor

Bir yılda yaptı: Bu aracı gören bir daha dönüp bakıyor.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Azerbaycan ile çatışmalarda 49 askerimiz hayatını kaybetti

​Görüntüleri sızdırıldı: İşte Bayraktar TB4.

Tamamı saf altından yapılmıştı: Şaşırtan gerçek ortaya çıktı.

​Rekor üstüne rekor kırıyor

​Sırtını Macron'a dayayan Miçotakis Türkiye'ye yine tehditler savurdu

​'Gerçek değilse tazminat öderler'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.