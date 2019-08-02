Doğal gizli geçitle ulaşılıyor: Drone ile tespit edilerek ele geçirildi​ - Adana haberleri Doğal gizli geçitle ulaşılıyor: Drone ile tespit edilerek ele geçirildi Adana’nın Ceyhan ilçesinde doğal gizli geçitle ulaşılan ve drone ile havadan yeri tespit edilen alanda 2 bin 283 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Haber Merkezi 02 Ağustos 2019, 09:42 Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019, 09:55 IHA