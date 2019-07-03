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KOCAELİ

Drone ile bulunan ormanlık alandaki kenevir tarlaları imha edildi

Kocaeli'de drone ile tespit edildi: Jandarma operasyon yaptı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde jandarma ekiplerince ormanlık alanda insansız hava aracı ile havadan yapılan aramalarda tespit edilen tarlalarda ekili 9 bin 732 kök kenevir bitkisi imha edildi.

Haber Merkezi IHA
Kenevirlerin ekili olduğu alanlar drone ile görüntülendi.
Kenevirlerin ekili olduğu alanlar drone ile görüntülendi.

Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri Karamürsel Avcıköy Mahallesi Şehitlik Deresi Döngeltepe mevki’indeki ormanlık alanda insansız hava aracı ile havadan arazi taraması yaptığı sırada 3 farklı alana ekili kenevir bitkileri olduğunu tespit etti.

Tespit üzerine karadan ekili alanlara ulaşan ekipler, ormanlık alan içinde oluşturulmuş tarlalarda 9 bin 732 kök kenevir ele geçirdi.

Ormanlık alandan sökülen kenevir bitkileri, savcılık talimatı ile imha edilirken kenevirleri eken şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Drone ile tespit edildi: Jandarma operasyon yaptı
FOTOĞRAF 4
Title
Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri Karamürsel Avcıköy Mahallesi Şehitlik Deresi Döngeltepe mevki'indeki ormanlık alanda insansız hava aracı ile havadan arazi taraması yaptığı sırada 3 farklı alana ekili kenevir bitkileri olduğunu tespit etti.
Title
Tespit üzerine karadan ekili alanlara ulaşan ekipler, ormanlık alan içinde oluşturulmuş tarlalarda 9 bin 732 kök kenevir ele geçirdi.
Title
Ormanlık alandan sökülen kenevir bitkileri, savcılık talimatı ile imha edilirken kenevirleri eken şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Title
Drone ile bulunan ormanlık alandaki kenevir tarlaları imha edildi
Drone ile tespit edildi: Jandarma operasyon yaptı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde jandarma ekipleri, ormanlık alanda insansız hava aracı ile havadan yapılan aramalarda kenevir ekili alanları tespit etti.


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