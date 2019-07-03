Kocaeli'de drone ile tespit edildi: Jandarma operasyon yaptı

Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri Karamürsel Avcıköy Mahallesi Şehitlik Deresi Döngeltepe mevki’indeki ormanlık alanda insansız hava aracı ile havadan arazi taraması yaptığı sırada 3 farklı alana ekili kenevir bitkileri olduğunu tespit etti.
Tespit üzerine karadan ekili alanlara ulaşan ekipler, ormanlık alan içinde oluşturulmuş tarlalarda 9 bin 732 kök kenevir ele geçirdi.
Ormanlık alandan sökülen kenevir bitkileri, savcılık talimatı ile imha edilirken kenevirleri eken şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.