Gündem Mısırların arasına sakladıkları kenevirler drone ile tespit edildi
KONYA

Karapınar'da 550 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi

Mısırların arasına sakladıkları kenevirler drone ile tespit edildi

Konya'nın Karapınar ve Çumra ilçesinde mısır tarlaları arasına ekilmiş kenevirler drone ile tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Konya'daki hint keneviri mısırlar arasında drone ile böyle tespit edildi.
Konya'daki hint keneviri mısırlar arasında drone ile böyle tespit edildi.

Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir ekildiği tespit edilen 5 ayrı tarlada 550 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

UÇURULAN DRONE KENEVİRLERİN YERİNİ TESPİT ETTİ

İlçedeki güvenlik birimleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip, yürüttükleri çalışmalar sonunda, Konya yolu üzerinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

DHA
Konya'da drone ile tespit hint kenevirleri.

Polis ve jandarma ekipleri 5 ayrı kişiye ait mısır tarlasında Hint keneviri ekildiğini tespit ederek bölgeye operasyon düzenledi.

Uçurulan drone yardımıyla birkaç metre boyundaki mısırların arasına ekilmiş kenevirlerin yeri tespit edildi.

GÜNEŞ GÖRMESİ İÇİN MISIRLAR KOPARILMIŞ

Güvenlik güçleri 550 Hint kenevirine el koyarken, kenevirlerin çapalandığı, ayrık otlarının alındığı ve güneş görmesi için çevresindeki mısırların koparıldığı belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

AA
Konya'da drone ile tespit hint kenevirleri.
Ucuz ekmek mahkemelik

Ucuz ekmek mahkemelik

​İtiraz edildi, 6 işletmeye daha dava açılacak.
FETÖcü polislere şafak baskını

FETÖ'cü polislere şafak baskını

​30 ilde 64 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Mısırların arasına saklamışlar

Mısırların
arasına saklamışlar

Jandarma drone ile çiftçileri kıskıvrak yakaladı.
Merkez indirdi<br>sıra bankalarda

Merkez indirdi
sıra bankalarda

​İş dünyası bankalardan da faiz indirimi bekliyor.
72 terörist Pençe ile etkisizleştirildi

72 terörist Pençe ile etkisizleştirildi

​Mehmetçik kararlılıkla harekatı devam ediyor.
Tarihi hezimet: 7-3

Tarihi hezimet: 7-3

Atletico Madrid, Real Madrid'i sahadan sildi.

İstanbul'a ilk kurbanlıklar geldi

İstanbul'a ilk kurbanlıklar geldi

Kurbanlıklar tek tek denetlenerek kente alındı.

Geri kabul<br>iptal edilsin

Geri kabul
iptal edilsin

İmzalanan antlaşma 3 senedir tek taraflı işliyor.

Ayak bileklerinden vurun

Ayak bileklerinden vurun

​İşgalci İsrail güçlerinden skandal talimat.
Türkiye'yi suçlamıyorum

Türkiye'yi suçlamıyorum

​ABD Başkanı Trump, S-400'lere ilişkin açıklama yaptı.
Saldırı talimatı Kandil'den

Saldırı talimatı Kandil'den

​Erbil'de Türk diplomatı şehit eden teröristler itiraf etti.
Çiftçiye<br> 'tohum' müjdesi

Çiftçiye
'tohum' müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasat Bayramı Programı'nda konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.