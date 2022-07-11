Doktoru ölümle tehdit eden kişi yakalandı: Konya’daki doktor gibi öldüreceğim Sakarya’da eşi doktor olan bir kadının sosyal medya hesabı üzerinden, "Eşimin bir hastası 184’ü arayıp ‘O doktoru Konya’daki doktor gibi öldüreceğim’ diye tehdit etti" paylaşımı sonrasında harekete geçen polis ekiplerince yakalanan kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

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