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SAKARYA

Doktoru ölümle tehdit eden kişi yakalandı: Konya’daki doktor gibi öldüreceğim

Sakarya’da eşi doktor olan bir kadının sosyal medya hesabı üzerinden, "Eşimin bir hastası 184’ü arayıp ‘O doktoru Konya’daki doktor gibi öldüreceğim’ diye tehdit etti" paylaşımı sonrasında harekete geçen polis ekiplerince yakalanan kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

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Haber Merkezi İHA
Doktoru ölümle tehdit eden kişi yakalandı: Konya’daki doktor gibi öldüreceğim
Foto: Arşiv.

Konya Şehir Hastanesi’nde yaşanan ve büyük bir üzüntüye sebep olan olayın üzerinden henüz çok bir zaman geçmemesine rağmen Sakarya’da da ölümle tehdit edildiği ileri sürülen doktorun eşinin sosyal medya paylaşımı büyük yankı uyandırdı.

  • İddiaya göre, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kırık kolundan ameliyat olan ve kolu alçıya alınan bir kişi, kolundaki şişlik ile morluklar nedeniyle ameliyatı yapan doktoru tehdit etti. Tehdit üzerine doktorun eşi sosyal medya hesabı üzerinden, "Ortopedi uzmanı eşim hastası tarafından ölümle tehdit ediliyor. Lütfen destek olur musunuz, daha çok kişiye ulaşmamız lazım. Eşimin (meslektaşım) bir hastası 184’ü arayıp ‘O doktoru Konya’daki doktor gibi’ öldüreceğim’ diyerek tehdit edildi” ifadelerine yer vererek yardım istedi.

Doktorun aldığı iddia edilen tehdit paylaşımı binlerce kişi tarafından yayıldı. Harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

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