Doktor Ekrem Karakaya'yı katleden Mehmet Akçay’ın babası Kasım Akçay: Çocuğumdan çok doktora üzülüyorum

Konya’da kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya’yı (47), tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar eden güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay’ın (39) babası Kasım Akçay ilk kez konuştu. Yunak Devlet Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan 3 çocuk babası Hacı Mehmet Akçay, 6 Temmuz günü Konya Şehir Hastanesi’nde kardiyoloji uzmanı 2 çocuk babası Dr. Ekrem Karakaya’yı, klinikte ruhsatlı tabancasıyla peş peşe ateş ederek öldürdü.
ORTOPEDİ SERVİSİ İÇİN İZİN İSTEDİ
Ardından aynı tabancayla intihar etti. Akçay’ın saldırıyı, 7 Haziran günü kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi’nde 8 Haziran günü anjiyo ameliyatı sonrası yaşamını yitiren annesi Kezban Akçay’ın (58) ölümünden sorumlu tuttuğu için gerçekleştirdiği öne sürüldü. Hacı Mehmet Akçay’ın, çalıştığı hastanede ortopedi servisi olmadığı için beli ağrıdığını ve Akşehir Devlet Hastanesi’ne ortopedi servisine gideceğini söyleyerek iş yerinden izin aldığı belirtildi. Hacı Mehmet Akçay’ın babası Kasım Akçay, yaşanan olay nedeniyle üzüntülü olduğunu belirterek, “Böyle bir olay yaşandığına hala inanamıyorum. Böyle bir olayın yaşanmasını da asla istemezdim.
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Bunlar nasıl sözler
Konya’da bir camide görevli İmam A.G.’nin “Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapamadı. Bu, doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir” şeklindeki sözleri büyük tepki çekti. Konya Valiliği, İmam A.G. hakkında araştırma ve soruşturma başlatıldığını duyururken, Diyanet İşleri Başkanlığı da görüntülere ilişkin soruşturma başlattı. Başkanlık açıklamasında Konya’ya bir müfettiş gönderildiği bildirildi.