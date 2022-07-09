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Doktor Ekrem Karakaya'yı katleden Mehmet Akçay’ın babası Kasım Akçay: Çocuğumdan çok doktora üzülüyorum

Doktor Ekrem Karakaya'yı katleden Mehmet Akçay’ın babası Kasım Akçay: Kendi çocuğumdan çok doktora üzülüyorum. 2 çocuğu var. Kelimelerle tarif edilemez bir durum.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Doktor Ekrem Karakayayı katleden Mehmet Akçay’ın babası Kasım Akçay: Çocuğumdan çok doktora üzülüyorum
Doktor Ekrem Karakaya

Konya’da kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya’yı (47), tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar eden güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay’ın (39) babası Kasım Akçay ilk kez konuştu. Yunak Devlet Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan 3 çocuk babası Hacı Mehmet Akçay, 6 Temmuz günü Konya Şehir Hastanesi’nde kardiyoloji uzmanı 2 çocuk babası Dr. Ekrem Karakaya’yı, klinikte ruhsatlı tabancasıyla peş peşe ateş ederek öldürdü.

Genç yaşında hayatını kaybeden Ekrem nKarakaya’nın 7 ve 8 yaşlarında iki kız çocuğu vardı.
Genç yaşında hayatını kaybeden Ekrem nKarakaya’nın 7 ve 8 yaşlarında iki kız çocuğu vardı.

ORTOPEDİ SERVİSİ İÇİN İZİN İSTEDİ

  • Ardından aynı tabancayla intihar etti. Akçay’ın saldırıyı, 7 Haziran günü kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi’nde 8 Haziran günü anjiyo ameliyatı sonrası yaşamını yitiren annesi Kezban Akçay’ın (58) ölümünden sorumlu tuttuğu için gerçekleştirdiği öne sürüldü. Hacı Mehmet Akçay’ın, çalıştığı hastanede ortopedi servisi olmadığı için beli ağrıdığını ve Akşehir Devlet Hastanesi’ne ortopedi servisine gideceğini söyleyerek iş yerinden izin aldığı belirtildi. Hacı Mehmet Akçay’ın babası Kasım Akçay, yaşanan olay nedeniyle üzüntülü olduğunu belirterek, “Böyle bir olay yaşandığına hala inanamıyorum. Böyle bir olayın yaşanmasını da asla istemezdim.

Mehmet Akçay
Mehmet Akçay

Bunlar nasıl sözler

  • Konya’da bir camide görevli İmam A.G.’nin “Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapamadı. Bu, doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir” şeklindeki sözleri büyük tepki çekti. Konya Valiliği, İmam A.G. hakkında araştırma ve soruşturma başlatıldığını duyururken, Diyanet İşleri Başkanlığı da görüntülere ilişkin soruşturma başlattı. Başkanlık açıklamasında Konya’ya bir müfettiş gönderildiği bildirildi.

Saldırıda hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’yı binlerce kişi uğurladı
FOTOĞRAF 13
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Konya Şehir Hastanesinde Yunak İlçe Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay (39), Kardiyoloji Bölümüne gelerek Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya’ya (47) silahlı saldırıda bulundu.
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Dr. Ekrem Karakaya olayda hayatını kaybetti. Karakaya’nın cenazesi memleketi Kayseri’ye getirildi.
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Karakaya’nın cenaze töreni Develi ilçesinde yapıldı.
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Merkez Cami’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, il protokolü, STK temsilcileri, sağlık çalışanları ve Karakaya’nın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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Ses siteminde yaşanan arızadan dolayı, cenaze namazı bir süre geç başladı.
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Kılınan namazın ardından Karakaya’nın cenazesi, ilçe mezarlığına defnedildi.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın öldürülen doktor Ekrem Karakaya'nın ailesini ziyaretinde, anne Zekiye Karakaya ve ağabey Mehmet Murat Karakaya ile telefonda görüştü.<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktor Ekrem Karakaya’nın menfur bir saldırı sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.<br>Erdoğan, doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ve en üst düzeyde cezalandırılması için gereken adımları en güçlü şekilde atmaya devam edeceklerini belirtti.
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'CENAZEMİZ VAR' <br><br>Konya Şehir Hastanesi'nde saldırının gerçekleştiği kardiyoloji kliniğini kapısına, 'Cenazemiz var. Hasta bakılmayacaktır' yazısı asıldı. Kliniğin kapısı da kapalı tutuldu.
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Karakaya'nın, Kayseri'nin Develi ilçesindeki cenaze törenine katılan Koca, Şehir Mezarlığında gazetecilerin sorusu üzerine, tarifsiz bir acı yaşadıklarını, başkasının yaşamını korumak için yemin eden bir hekimin canına kıyıldığını söyledi.
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Bir baba, bir evlat, bir eş, bir hekimin hayattan kopartıldığını belirten Koca, şunları kaydetti:<br><br>\"Canice katledildi. Şehidimiz, doktor Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine, yakınlarına, sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Terörle verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz. Hiçbir hekim arkadaşım, hiçbir çalışan arkadaşım asla yalnız olduğunu hissetmemeli. Devlet iradesinin bütün gücüyle yanımızda olduğunu bilelim. Vatandaşlarımıza, halkımıza özellikle hekim arkadaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza daha çok saygı ve özellikle önemli bir tutum bekliyorum. Sağlık çalışanlarımıza, hekim arkadaşlarımıza kalkan her el toplumumuzun, halkımızın canına kast etmiş anlamına gelir. Milletimiz başı sağ olsun.\" diye konuştu.
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'DOKTOR TEDAVİ EDER, ŞİFA VEREN ALLAH'TIR'<br>Cenazede konuşan Karakaya'nın kardeşi Mehmet Murat Karakaya, \"Kardeşim Ekrem'e menfur bir saldırı sonucu devlet erkanı şehitlik mertebesi verdi. İnşallah kardeşimiz şehittir. Bir şey hatırlatmak istiyorum. Tedavi etmek ve şifa vermek farklı şeyler. Doktor tedavi eder, şifa veren Allah'tır. Ekrem kardeşim saldırganın annesini tedavi etmiş. Anjiyo tehlikeli hastalıklar. Annesi vefat etmiş. Ancak oğlu, annesi vefat ettikten sonra şifayı Ekrem'de bulmuş 'senin yüzünden vefat etti, seni öldüreceğim' demiş. Biz bunu lanetliyoruz. Ekrem kardeşim her doktor gibi hastasını muayene etmiş, onunla en güzel şekilde ilgilenmiş ve doktorluk şahsiyetini en yükseklere taşımıştır. Ekrem kardeşim 23 yıldır doktorluk yapıyor. İnanın kendisiyle 1 hafta 10 gün birlikte tatil yapmadık. 724 çalışmıştır. Şahidim\" diye konuştu.
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Kılınan cenaze namazının ardından üzerinde şehit notu yazan Dr. Ekrem Karakaya’nın tabutu, cenaze aracıyla ilçe mezarlığına götürüldü. Dr. Karakaya, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.
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Saldırıda hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’yı binlerce kişi uğurladı
Konya Şehir Hastanesi'nde güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay tarafından vurularak öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya, memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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