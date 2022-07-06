Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet: Doktor ve saldırgan hayatını kaybetti

Konya Şehir Hastanesi'nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı tabancayla başına ateş ederek yaraladı. Saldırgan, ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip intihar girişiminde bulundu.
- Olay, 14.30 sıralarında Karatay ilçesinde Konya Şehir Hastanesi'nin kardiyoloji bölümünde meydana geldi. Bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın tabancayla başına ateş açtı. Ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip, intihara kalkıştı. Yaralı Karakaya ve saldırgan, ameliyata alındı.
DOKTOR VE SALDIRGAN ÖLDÜ
Doktor ve saldırgandan son dakika haberi geldi. Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya ve saldırgan hayatını kaybetti.
SALDIRGANIN KİMLİĞİ NETLEŞTİ
Saldırganın Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Ağır yaralanan saldırgan hayatını kaybetti.
VALİ ÖZKAN'DAN AÇIKLAMA
Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, hastaneye giderek, yetkililerden bilgi aldı.
Vali Özkan, konuyu takip ettiklerini belirterek, "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı" dedi.