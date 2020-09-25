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Gündem Dolandırıcılar, bir vatandaşının 150 bin TLsini aldı İkinci kez geldiklerinde ise yakalandılar
BALİKESİR

Dolandırıcılar, bir vatandaşının 150 bin TL'sini aldı: İkinci kez geldiklerinde ise yakalandılar

Balıkesir'de kendini polis-savcı olarak tanıtan kişi bir vatandaşın 150 bin TL'sini alarak dolandırdı. Eve ikinci kez geldiğinde ise yakayı ele verdi.

Haber Merkezi İHA
150 bin TL’sini aldıkları vatandaşın evine ikinci kez gelince yakalandılar.
150 bin TL’sini aldıkları vatandaşın evine ikinci kez gelince yakalandılar.

Bandırma’da 76 yaşındaki emekli vatandaş S.O.’yu telefonla arayarak kendilerini polis-savcı olarak tanıtan şüpheliler 150 bin TL parayı elden teslim aldı. Aynı kişinin evine ikinci defa giderek bu kez gayrimenkullerini satmasını isteyen şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.

  • Ankara’dan kiraladıkları araç ile Bandırma’ya gelen ve emekli vatandaş S.O.’dan istedikleri 150 bin TL parayı elden alan şüpheli S.K. (41) apartman çıkışında kıskıvrak yakalanırken, suç ortakları olan C.T. (32) ve İ.K. (39) araçla Erdek istikametine kaçtı. Bir süre sonra kaçtıkları aracı terk ederek yola yaya şekilde devam etmeye çalışan iki şüpheli, Gönen istikametine gittiklerinin tespit edilmesi üzerine polis ekipleri tarafından yaşanan kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenilen S.K., C.T. ve İ.K. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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