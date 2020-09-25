Dolandırıcılar, bir vatandaşının 150 bin TL'sini aldı: İkinci kez geldiklerinde ise yakalandılar Balıkesir'de kendini polis-savcı olarak tanıtan kişi bir vatandaşın 150 bin TL'sini alarak dolandırdı. Eve ikinci kez geldiğinde ise yakayı ele verdi.

Haber Merkezi 25 Eylül 2020, 13:41 Son Güncelleme: 25 Eylül 2020, 15:23 İHA