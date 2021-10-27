Dört bin yıllık zeytin çekirdekleri Kilisli kadınlara gelir kapısı oldu

Türkiye-Suriye sınırında Güneydoğu Anadolu’nun en büyük höyükleri arasında olan Oylum Höyük’teki yürütülen kazı çalışmalarında, 4 bin yıl öncesine ait zeytin çekirdeklerine ulaşıldı. Kilisli kadınlar ise erkeklerin “yapamazsın, edemezsin” sözlerine kulak asmayıp İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın (İKA) desteğiyle Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında güçlerini birleştirdi. Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan zeytin ağaçlarından geleneksel yöntemlerle hasat ve sıkma işlemi yapılan zeytinlerden Türkiye’nin en iyi zeytinyağlarını, sofralık zeytinlerini üretmeye başladı. Suriyeli ve Kilisli kadınların oluşturduğu kooperatifte yapılan zeytinyağı sabunları da dünyanın farklı noktalarına ihraç edildi.

Oylum Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin, "Oylum Höyük’ün Tunç Çağı’nda önemli bir yerleşme merkezi kazılar sırasında kaplar içinde yanmış zeytin çekirdekleri bulduk. Doğu Akdeniz coğrafyası ve bu coğrafyadan zeytinin dünyaya yayıldığını biliyoruz. Bu bölge zeytinin ana vatanı olduğu için insanlar tarafından çok erken dönemlerde zeytin ve zeytinyağı kullanılmış. Tunç çağlarının petrolü zeytin ve zeytinyağıdır ”dedi.

Kilisli ve Suriyeli kadınlar el ele



İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın (İKA) desteğiyle, Kilis’te Kocabeyli, Karaçavuş, Süngütepe ve Saatli köylerinde yaşayan kadınlar, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında güçlerini birleştirdi. 3,5 milyon liralık destekle kooperatif kuran girişimci kadınlar, zeytinyağı, salamuralık zeytin ve sabun üretimine başladı. Savaştan kaçarak Kilis’te yaşayan Suriyeli kadınlar da kooperatife üye oldu. Tarımsal kalkınmada rol model olan kadınlar, aldıkları eğitimlerle üretimi artırarak sektörde büyümeye başladı.

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Erkekler, yapamazsınız, başaramazsınız dediler ama başardılar



Kooperatifin kurulması hakkında açıklamalarda bulunan Kooperatif Başkanı Hamide Polat, erkeklerin yapamazsınız, başaramazsınız sözlerine kulak asmayarak kooperatifi kurma başarısı sergilediklerini söyleyerek, "4 köyün kadınları olarak kooperatif çatısı altında birleştik ve 49 üyemiz var. Köyün erkekleri, ’Yapamazsınız, başaramazsınız’ dediler. Buna rağmen biz kooperatifi kurduk. Kooperatif bizim hayatımızda çok şeyi değiştirdi. Kadının kendisine güvenini ve neler yapabildiğini, nasıl ayakları üstünde durabildiğini gösterdi. Erkeklerin bize bakış açısı değişti. Suriye’deki savaştan kaçan kadınları kooperatifimize üye yaptık. Kadınlar hiçbir şekilde geri adım atmasınlar, kendilerini hiçbir baskı altında hissetmesinler, birlik olsunlar. Birlikten güç doğar. Bir araya gelerek boş zaman geçireceklerine güzel şeyler üretmeye çalışsınlar" ifadelerini kullandı.

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Humuslu Zeyra da zeytin hasadında

Zeytin hasadında Kilisli ve Suriyeli mülteciler de el ele çalışıyor. 8 yıl önce Humus’tan kaçıp Türkiye’ye yerleşen Yusuf İbrahim ve Zehra Nehlevi çifti el ele zeytin hasadı yapıyor. 7 aylık hamile olmasına rağmen tarlada çalışmaya devam eden Zehra Nehlevi, “Humus’tan 8 yıl önce kaçıp Türkiye’ye yerleştik. Yaşadığımız evi Suriye ordusuna ait savaş uçakları vurdu. İki abim hayatını kaybetti. Biz de hayatta kalabilmek için kaçtık. Burada kadın kooperatifinin verdiği işlerde çalışıyoruz. Zeytin Hasadı, üzüm hasadı gibi mevsimlik işlerde çalışıp para kazanmaya çalıyoruz” şeklinde konuştu.



Erken hasat başladı



Türkiye’de önemli bir zeytincilik merkezi olan Kilis’te bazı üreticiler soğuk sıkım yapmak için hasada erken başladı. Kilis Valiliği öncülüğünde zeytinyağının daha kaliteli üretilmesi için başlatılan çalışmalar nedeniyle zeytin üreticileri, zeytinlerini artık erken topluyor. Kararmadan toplanan zeytinlerden fabrikalarda düşük ısıyla yağ üretiliyor. Normalde Kasım ayı içerisinde başlanan hasat, artık Ekim ayı başlarında yapılıyor. Kooperatif çatısı altında birleşen kadınlarda hep birlikte erken hasat için zeytin tarlalarının yolunu tutuyor. Elle toplanan zeytinler tarlada eleklerden geçiriliyor. Geleneksel yöntemlerle erken hasat edilen zeytinler soğuk sıkım yöntemiyle işlenerek Türkiye’nin en kaliteli zeytinyağlarından biri elde ediliyor.

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Zeytinin anavatanı olan Doğu Akdeniz’de yer alan Kilis, toplam 266 bin dekarlık alanda zeytin üretimi yapılıyor. 3 milyon 500 binin üzerinde, meyve veren zeytin ağacı bulunan ilde, yıllık üretim miktarı 9 bin 146 ton olarak gerçekleştiriliyor.

EKONOMİ 3 bin 200 yıllık zeytin ağacında hasat zamanı: Litresi 100 bin TL



Kilis zeytinyağı şifa verecek



İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Kilis’te zeytincilik özelinde 12 ayrı projeyi desteklediklerini ve yaklaşık 7 milyon TL’lik yatırım hacmi oluşturduklarını söyledi. Akyılmaz, "Zeytinciliğin geliştirilmesi için çok büyük yatırımlar yaptık. Burada Organik Zeytinyağı Üreticileri Birliğinin kurulumunda yer aldık. Akabinde zeytinyağı üretim tesisimizi kurduk ve ilave bir yatırımla da salamuralık zeytin üretim tesisini kurduk. Kilis’te faaliyet gösteren diğer kobilerimize zeytin özelinde destekler verdik. Kilis zeytinyağı, zeytini tüm dünyada ve Türkiye’de bilinir hale geldi. Kilisli üreticilerimiz iç piyasaya verdikleri ürünlerini, şimdi dış piyasaya Amerika, Kanada, Almanya, Katar, Umman, ve Japonya gibi farklı hedef pazarlara ihraç etmeye başladı. Bundan sonraki süreçte özellikle Kilis zeytinyağının erken hasat, soğuk sıkım üretimini teşvik edip ilaç ve sağlık ürünü gibi eczanelerde insanlara şifa veren bir ürün haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.

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FOTOĞRAF 20 Gaziantep'te tekstil tasarımı üzerine çalışan Hayta çifti, atalarından miras kalan Kilis zeytinyağını üretme fikriyle 4 yıl önce yola çıktı. Kaliteli zeytinyağı üretmek için arayış içerisine giren Hayta çifti, İtalya ve İspanya'da zeytinyağı üzerine araştırma yaptıktan sonra Türkiye'ye dönerek üretime başladı. İlk zamanlarda kiraladıkları zeytinyağı sıkma makinesiyle ürettikleri zeytinyağlarını yurt içi ve yurt dışına pazarlamayı başaran çift, aldıkları ödüller sonucunda Kilis'te bir tesis kurmak için harekete geçti. Bin metrekare kapalı, 41 bin metrekare açık alanda kurulumu devam eden tesiste üretimi sürdüren Hayta çifti, bu yıl 15 ton zeytinyağı üretmeyi hedefliyor. Ayşegül Hayta, 4 yıl önce İtalya ve İspanya'daki zeytin bahçelerini gezerek kaliteli zeytinyağının nasıl yapıldığını araştırdıklarını anlattı. Türkiye'ye döndüklerinde bunu köylülerle, çiftçilerle, yakın dostlarıyla paylaştıklarını ve destek aldıklarını ifade eden Hayta, kendi markalarını oluşturarak uluslararası yarışmalara katıldıklarını belirtti. Yurt dışından bir altın iki gümüş madalya kazandılar<br> <br> İtalya'da altın, İngiltere ve Japonya'da gümüş madalya aldıklarını aktaran Hayta, zeytin ağacının kutsal olduğunu ve meyvesini şifa olarak herkesin tatması için mücadele ettiklerini söyledi. Bir tona yakın zeytinyağını geçen yıl hastalara hediye ettiklerini ifade eden Ayşegül Hayta, zeytinyağını sprey şeklinde de pazarladıklarını, birçok yenilik yapmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi. Ali Hayta da pazar kanallarını oluşturarak zeytinyağı üretimine başladıklarını, yurt içinde ve yurt dışında markalarını duyurmayı başardıklarını ifade etti. Bölgede butik kavramına uygun üretim yapan ilk firma olma yolunda ilerlediklerini anlatan Hayta, bölgede odun için sökülen yaşlı zeytin ağaçlarını tesisin bahçesine diktiklerini belirtti. Tüketiciye kaliteli yağ sunmak için tek zeytin çeşidinden erken hasat yaptıklarını vurgulayan Hayta, şöyle dedi: \"Hasadı olabildiğince elle toplayarak ve zeytinin kısa zaman içerisinde tesise gelerek işlenmesi gerekiyor. Kaliteyi yakalamak için İtalya'dan bir makine getirerek soğuk sıkım yapıyoruz. Zeytinyağını sürekli 18 derece ortamlarda saklıyoruz. Bunun için özel krom tanklar kullanıyoruz. Tek zeytin çeşidi üzerinde çalışıyoruz. Bu şu anlama geliyor; tüketiciye bir tat sunabiliyoruz. Bunun içerisine farklı karışımlar kattığınız zaman tadı da karıştırmış oluyorsunuz.\" \"Amerika'da marka tescili yaptırdık\"<br> <br> Bu yıl yaklaşık 15 ton zeytinyağı üretmeyi hedeflediklerini belirten Hayta, \"Hem kendi internet sitemizde hem de diğer siteler üzerinden ürün satıyoruz. Amerika'da marka tescili yaptırdık. Yeni pazar arayışları içerisindeyiz. Uzakdoğu ülkeleri, Japonya önemli bir pazar. Kanada, Amerika, İsveç ve Almanya'ya kendi markamızla ürünlerimizi gönderiyoruz.\" şeklinde konuştu. Kendilerinden zeytinyağı alan müşterilerin tekrardan sipariş verdiğine dikkati çeken Hayta, ürettikleri zeytinyağının polifenol değerinin yüksek ve çok daha iyi sağlık bileşenlerine sahip olduğunu kaydetti. Kilis'ten dünyaya satıyorlar: Bir altın iki gümüş madalya kazandılar Kilisli Ayşegül ve Ali Hayta çifti, ürettiği tescilli organik Kilis zeytinyağını kendi markalarıyla yurt içi ve yurt dışına pazarlamayı başardı.



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FOTOĞRAF 6 Türkiye-Suriye sınırında Güneydoğu Anadolu’nun en büyük höyükleri arasında olan Oylum Höyük’teki yürütülen kazı çalışmalarında, 4 bin yıl öncesine ait zeytin çekirdeklerine ulaşıldı. Kilisli kadınlar ise erkeklerin “yapamazsın, edemezsin” sözlerine kulak asmayıp İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın (İKA) desteğiyle Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında güçlerini birleştirdi. Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan zeytin ağaçlarından geleneksel yöntemlerle hasat ve sıkma işlemi yapılan zeytinlerden Türkiye’nin en iyi zeytinyağlarını, sofralık zeytinlerini üretmeye başladı. Suriyeli ve Kilisli kadınların oluşturduğu kooperatifte yapılan zeytinyağı sabunları da dünyanın farklı noktalarına ihraç edildi. Oylum Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin, \"Oylum Höyük’ün Tunç Çağı’nda önemli bir yerleşme merkezi kazılar sırasında kaplar içinde yanmış zeytin çekirdekleri bulduk. Doğu Akdeniz coğrafyası ve bu coğrafyadan zeytinin dünyaya yayıldığını biliyoruz. Bu bölge zeytinin ana vatanı olduğu için insanlar tarafından çok erken dönemlerde zeytin ve zeytinyağı kullanılmış. Tunç çağlarının petrolü zeytin ve zeytinyağıdır ”dedi. Kilisli ve Suriyeli kadınlar el ele<br>İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın (İKA) desteğiyle, Kilis’te Kocabeyli, Karaçavuş, Süngütepe ve Saatli köylerinde yaşayan kadınlar, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında güçlerini birleştirdi. 3,5 milyon liralık destekle kooperatif kuran girişimci kadınlar, zeytinyağı, salamuralık zeytin ve sabun üretimine başladı. Savaştan kaçarak Kilis’te yaşayan Suriyeli kadınlar da kooperatife üye oldu. Tarımsal kalkınmada rol model olan kadınlar, aldıkları eğitimlerle üretimi artırarak sektörde büyümeye başladı. Kooperatifin kurulması hakkında açıklamalarda bulunan Kooperatif Başkanı Hamide Polat, erkeklerin yapamazsınız, başaramazsınız sözlerine kulak asmayarak kooperatifi kurma başarısı sergilediklerini söyleyerek, \"4 köyün kadınları olarak kooperatif çatısı altında birleştik ve 49 üyemiz var. Köyün erkekleri, ’Yapamazsınız, başaramazsınız’ dediler. Buna rağmen biz kooperatifi kurduk. Kooperatif bizim hayatımızda çok şeyi değiştirdi. Kadının kendisine güvenini ve neler yapabildiğini, nasıl ayakları üstünde durabildiğini gösterdi. Erkeklerin bize bakış açısı değişti. Suriye’deki savaştan kaçan kadınları kooperatifimize üye yaptık. Kadınlar hiçbir şekilde geri adım atmasınlar, kendilerini hiçbir baskı altında hissetmesinler, birlik olsunlar. Birlikten güç doğar. Bir araya gelerek boş zaman geçireceklerine güzel şeyler üretmeye çalışsınlar\" ifadelerini kullandı. Zeytin hasadında Kilisli ve Suriyeli mülteciler de el ele çalışıyor. 8 yıl önce Humus’tan kaçıp Türkiye’ye yerleşen Yusuf İbrahim ve Zehra Nehlevi çifti el ele zeytin hasadı yapıyor. 7 aylık hamile olmasına rağmen tarlada çalışmaya devam eden Zehra Nehlevi, “Humus’tan 8 yıl önce kaçıp Türkiye’ye yerleştik. Yaşadığımız evi Suriye ordusuna ait savaş uçakları vurdu. İki abim hayatını kaybetti. Biz de hayatta kalabilmek için kaçtık. Burada kadın kooperatifinin verdiği işlerde çalışıyoruz. Zeytin Hasadı, üzüm hasadı gibi mevsimlik işlerde çalışıp para kazanmaya çalıyoruz” şeklinde konuştu. Türkiye’de önemli bir zeytincilik merkezi olan Kilis’te bazı üreticiler soğuk sıkım yapmak için hasada erken başladı. Kilis Valiliği öncülüğünde zeytinyağının daha kaliteli üretilmesi için başlatılan çalışmalar nedeniyle zeytin üreticileri, zeytinlerini artık erken topluyor. Kararmadan toplanan zeytinlerden fabrikalarda düşük ısıyla yağ üretiliyor. Normalde Kasım ayı içerisinde başlanan hasat, artık Ekim ayı başlarında yapılıyor. Kooperatif çatısı altında birleşen kadınlarda hep birlikte erken hasat için zeytin tarlalarının yolunu tutuyor. Elle toplanan zeytinler tarlada eleklerden geçiriliyor. Geleneksel yöntemlerle erken hasat edilen zeytinler soğuk sıkım yöntemiyle işlenerek Türkiye’nin en kaliteli zeytinyağlarından biri elde ediliyor. Zeytinin anavatanı olan Doğu Akdeniz’de yer alan Kilis, toplam 266 bin dekarlık alanda zeytin üretimi yapılıyor. 3 milyon 500 binin üzerinde, meyve veren zeytin ağacı bulunan ilde, yıllık üretim miktarı 9 bin 146 ton olarak gerçekleştiriliyor. Dört bin yıllık zeytin çekirdekleri Kilisli kadınlara gelir kapısı oldu Türkiye-Suriye sınırında Güneydoğu Anadolu'nun en büyük höyükleri arasında olan Oylum Höyük'teki yürütülen kazı çalışmalarında, 4 bin yıl öncesine ait zeytin çekirdeklerine ulaşılmasının ardından Kilisli kadınlar da, İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın (İKA) desteğiyle Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında güçlerini birleştirdi. Kadınlar geleneksel yollarla zeytinyağı, sofralık zeytin ve zeytinyağlı sabun üretimine başlayarak dünyanın farklı noktalarına ihracata başladı. BiP'te paylaş

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