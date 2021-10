Dört bin yıllık zeytin çekirdekleri Kilisli kadınlara gelir kapısı oldu

Manisa'da zeytin hasat sezonunun her yıl anıt ağaçla başladığına dikkat çeken İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, \"Bölgemizde zeytin hasadı başladı. Biz de her yıl olduğu gibi bu yıl da anıt zeytinden hasadı ilimizde başlatıyoruz. 1658 yaşında bir zeytin ağacımız ve anıt ağaç olarak isimlendirdiğimiz bir ağaç. 2013 yılında tescili yapıldı. Türkiye'de tescilli en yaşlı zeytin ağacı. Dünyada da şu an da bilinen en yaşlı zeytin ağacı. Bu zeytin ağacımızın üzerinde aşılı Edremit, Gemlik, Uslu ve Aydın Memecik tipi olarak 4 zeytin çeşidi bulunmaktadır. Bu ağaçtan elde ettiğimiz zeytini, zeytin yağına çeviriyoruz. Geçen sene tarım fuarında litresini açık arttırma ile 11 bin liraya satmıştık. Bu sene yine yağını çıkartacağız. İlerleyen günlerde anıt zeytin ağacından çıkan yağa yönelik bir açık arttırma planlıyoruz\" dedi.