3 bin 200 yıllık zeytin ağacında hasat zamanı: Litresi 100 bin TL

Milas'ın kırsal Kazıklı Mahallesi'nde bulunan ve 'Ata' adı verilen 3 bin 200 yıllık zeytin ağacında bugün çiftçiler ve ilçe protokolü tarafından hasat yapıldı. Hasatta elde edilen 90 kilo zeytinden 6 litre zeytinyağı çıkarıldı.

Geçen yıl litresi 30 bin TL'ye satılmıştı

Geçen yıl düzenlenen 5'inci Milas Zeytin Hasat Şenliği'nde düzenlenen açık artırmada anıt ağaçtan elde edilen yağın litresi 30 bin TL'ye satılmıştı. Arazi sahibi Selçuk Aktürk, bu yıl 2- 3 Kasım'da düzenlenecek 6'ncı Milas Zeytin Hasat Şenliği'nde, bir litrelik zeytinyağının yaklaşık 100 bin TL'ye alıcı bulacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Aktürk ayrıca, açık artırmadan elde edilecek gelirin, bölgedeki okulların ihtiyaçları için kullanılacağını vurguladı.

İnsanlığa hizmet ediyor

Zeytin ağacında bugün çiftçiler ve ilçe protokolü tarafından hasat yapıldı.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, 3 bin 200 yıldır dimdik ayakta duran zeytin ağacının hala insanlığa hizmet ettiğini hatırlattı. Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Atilla Totoş ise, anıt zeytin ağacı gibi birçok değerin dünya tarafından izlendiğine vurgu yaptı.