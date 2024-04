DSÖ açıkladı: Hepatit B ve C enfeksiyonlarından her gün 3 bin 500 kişi ölüyor

DSÖ'nün 187 ülkeden aldığı yeni verilere göre, viral hepatit nedeniyle tahmini ölüm sayısının 2019'da 1,1 milyondan 2022'de 1,3 milyona yükseldiği belirtilen raporda, "Bu ölümlerin yüzde 83'üne hepatit B, yüzde 17'sine ise hepatit C neden oldu. Hepatit B ve C enfeksiyonları nedeniyle dünya genelinde her gün 3 bin 500 kişi ölüyor." bilgisi verildi.