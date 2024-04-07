Kansere karşı yeni güç! "Kişiye özel tedavi" hastalara umut oluyor

"Neden bana bu oldu?" gibi sorguladığına dikkati çekerek, "Teşhisim ilk konulduğunda Özlem Hoca bana bir şey anlatmıştı. Bunu sadece kanser için değil hayatın her aşamasında kullanıyorum. Bir hücre çizdikten sonra yaklaşık yüzde 80'lik kısmı için 'Sen hiç merak etme. Biz seni hayatta tutacağız. Bilimsel olarak elimden ne geliyorsa yapacağım ama bu yüzde 20'lik kısmı da sen kendi gücün, azmin ve moralinle yapacaksın.' dedi. Hayatımda kanserin dışında aldığım en önemli öğreti ve derstir."