Dünya basını Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Çarşamba'da TEKNOFEST'de tarihi açıklamalarda bulundu.
'EY YUNAN TARİHE BAK'
Erdoğan Ege'deki tacizler üzerinden Yunanistan'a tepki göstererek, "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma" dedi.
YUNAN BASINI NASIL GÖRDÜ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik açıklamaları dünya basınında son dakika olarak duyuruldu.
Yunanistan'ın en yaygın gazetesi Kathimerini Erdoğan'ın Yunanistan açıklamalarını, ''Türk cumhurbaşkanı, Türk-Yunan Savaşı'nın 100. yıldönümünde Yunanlıları ''İzmir'i hatırlamaya" çağırıyor ve Samsun'daki konuşmasında "bedeli ağır olacak" konusunda uyarıyor.'' dedi.
Να «θυμηθούν τη Σμύρνη» καλεί ο Τούρκος πρόεδρος τους Έλληνες, με φόντο τη συμπλήρωση 100 ετών από τη Μικρασιατική Καταστροφή, προειδοποιώντας τους πως «το τίμημα θα είναι βαρύ», από το βήμα ομιλίας του στη Σαμψούντα.https://t.co/2KLfJ6SkiG
Να «θυμηθούν τη Σμύρνη» καλεί ο Τούρκος πρόεδρος τους Έλληνες, με φόντο τη συμπλήρωση 100 ετών από τη Μικρασιατική Καταστροφή, προειδοποιώντας τους πως «το τίμημα θα είναι βαρύ», από το βήμα ομιλίας του στη Σαμψούντα.https://t.co/2KLfJ6SkiG— Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (@Kathimerini_gr) September 3, 2022
FRANSIZ HABER AJANSI AFP: ERDOĞAN, YUNANİSTAN'I AĞIR BEDEL ÖDEYECEĞİ KONUSUNDA UYARDI
Fransız haber ajansı AFP son dakika olarak paylaştığı açıklamaları, ''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ı Ege üzerinde Türk uçaklarını "taciz etmeye" devam etmesi halinde "ağır bir bedel" ödeyeceği konusunda uyardı.'' şeklinde paylaştı.
#UPDATE Turkey can mediate in a standoff over Ukraine's Zaporizhzhia nuclear power station which is occupied by Moscow's troops, President Recep Tayyip Erdogan told Russian counterpart Vladimir Putin today. pic.twitter.com/djQ72vuPom
#UPDATE Turkey can mediate in a standoff over Ukraine's Zaporizhzhia nuclear power station which is occupied by Moscow's troops, President Recep Tayyip Erdogan told Russian counterpart Vladimir Putin today. pic.twitter.com/djQ72vuPom— AFP News Agency (@AFP) September 3, 2022
AL ARABIYA DA SON DAKİKA OLARAK DUYURDU
Birleşik Arap Emirlikleri haber ajansına ait Al Arabiya English ise Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini, ''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Türk uçaklarını Ege üzerinde “taciz etmeye” devam etmesi halinde “ağır bir bedel” ödeyeceği konusunda uyardı.'' şeklinde son dakika olarak verdi.
President Recep Tayyip Erdogan warns #Greece it will pay a “heavy price” if it continues to “harass” Turkish planes over the Aegean. #Turkeyhttps://t.co/sROOMFV7uI pic.twitter.com/FvdPuopwgW
President Recep Tayyip Erdogan warns #Greece it will pay a “heavy price” if it continues to “harass” Turkish planes over the Aegean. #Turkeyhttps://t.co/sROOMFV7uI pic.twitter.com/FvdPuopwgW— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 3, 2022
RUSSIAN TODAY: YUNANİSTAN AĞIR BEDEL ÖDEYECEK
TR Haber'in aktardığına göre, Rusya haber ajansı Russian Today da AFP'nin açıklamalarını aktararak, ''Türkiye'den Erdoğan, Ankara'nın Uçaklarını Ege'de 'Taciz Etmeye' Devam Ederse Yunanistan'ı 'Ağır Bedel Ödeyecek' uyarısında bulundu'' dedi.
⚡️Turkey’s Erdogan Warns Greece It Will Pay ‘Heavy Price’ If It Continues To ‘Harass’ Ankara’s Planes Over Aegean - AFP
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⚡️Turkey’s Erdogan Warns Greece It Will Pay ‘Heavy Price’ If It Continues To ‘Harass’ Ankara’s Planes Over Aegean - AFP